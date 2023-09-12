https://ria.ru/20230912/sirius-1895857125.html

У федеральной территории "Сириус" появился герб

У федеральной территории "Сириус" появился герб - РИА Новости, 12.09.2023

У федеральной территории "Сириус" появился герб

Собственный герб появился у федеральной территории "Сириус", символом его стал золотой крылатый пес, в пасти которого червленое яблоко с серебряными черенком и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:25

2023-09-12T15:25

2023-09-12T15:25

общество

россия

образовательный центр "сириус"

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СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Собственный герб появился у федеральной территории "Сириус", символом его стал золотой крылатый пес, в пасти которого червленое яблоко с серебряными черенком и листом, сообщает во вторник Сириус. Журнал. "У федеральной территории "Сириус" появился свой герб. Символом "Сириуса" стал золотой крылатый пес на лазоревом гербе, держащий в зубах червленое яблоко с серебряными черенком и листом", - говорится в телеграм-канале журнала. По словам создателя герба, члена Гильдии геральдических художников и Международного сообщества практикующих геральдистов Максима Черникова, яркая звезда ночного неба Сириус, в честь которой именовали федеральную территорию, находится в созвездии Большого пса. "Именно поэтому центральной фигурой герба стал крылатый солнечный пес Симаргл — в славянской и восточной мифологиях хранитель древа жизни и его ростков (детей и студентов, которые приезжают за знаниями в "Сириус"). Червленое яблоко на серебряном черенке, которое он держит, означает постоянное стремление к знаниям и мудрости, обновление, преданность поставленной цели. Серебро — символ чистоты помыслов, открытости и красноречия. Червлень представляет мужество, жизненную силу и стойкость. Сочетание золота и лазури олицетворяет свет, льющийся с небес и дарующий жизнь, духовное и материальное богатство", - приводятся в журнале слова Черникова. В 2020 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральной территории "Сириус", согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным с собственным бюджетом и имуществом. На территории располагаются олимпийские и крупные образовательные объекты.

https://ria.ru/20230901/tsentr-1893729828.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, образовательный центр "сириус"