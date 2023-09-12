https://ria.ru/20230912/shtraf-1895916376.html

Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника

Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника - РИА Новости, 12.09.2023

Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника

Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гуцунаева за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:46

2023-09-12T17:46

2023-09-12T17:49

москва

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

культура

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гуцунаева за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Дело рассмотрено в особом порядке, так как Гуцунаев признал вину и заключил сделку со следствием. Это гарантировало ему более мягкое наказание. "Суд назначил Гуцунаеву штраф в размере 200 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Гуцунаев признан виновным в незаконном обороте наркотиков и "применение насилия в отношении представителя власти". Как ранее сообщал столичный главк СК, мужчина укусил сотрудника ДПС, который нашел у него в машине запрещенные вещества. Инцидент произошел 16 июня на улице Коровий Вал в Москве. Какие именно наркотики и какой массой были найдены у мужчины, не уточняется. Кристина Бабушкина, среди прочего, снималась в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить", свидетельствуют данные "Кинопоиска".

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)