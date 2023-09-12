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Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника
Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника - РИА Новости, 12.09.2023
Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника
Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гуцунаева за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:46
2023-09-12T17:46
2023-09-12T17:49
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
культура
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гуцунаева за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Дело рассмотрено в особом порядке, так как Гуцунаев признал вину и заключил сделку со следствием. Это гарантировало ему более мягкое наказание. "Суд назначил Гуцунаеву штраф в размере 200 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства. Гуцунаев признан виновным в незаконном обороте наркотиков и "применение насилия в отношении представителя власти". Как ранее сообщал столичный главк СК, мужчина укусил сотрудника ДПС, который нашел у него в машине запрещенные вещества. Инцидент произошел 16 июня на улице Коровий Вал в Москве. Какие именно наркотики и какой массой были найдены у мужчины, не уточняется. Кристина Бабушкина, среди прочего, снималась в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить", свидетельствуют данные "Кинопоиска".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Культура
Суд оштрафовал мужа актрисы Бабушкиной за наркотики и укус гаишника
Муж актрисы Бабушкиной отделался штрафом в 200 тысяч рублей за укус гаишника
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на 200 тысяч рублей мужа актрисы Кристины Бабушкиной Андрея Гуцунаева за хранение наркотиков и укус полицейского, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Дело рассмотрено в особом порядке, так как Гуцунаев признал вину и заключил сделку со следствием. Это гарантировало ему более мягкое наказание.
"Суд назначил Гуцунаеву штраф в размере 200 тысяч рублей",- сказала собеседница агентства.
Гуцунаев признан виновным в незаконном обороте наркотиков и "применение насилия в отношении представителя власти". Как ранее сообщал столичный главк СК
, мужчина укусил сотрудника ДПС, который нашел у него в машине запрещенные вещества.
Инцидент произошел 16 июня на улице Коровий Вал в Москве. Какие именно наркотики и какой массой были найдены у мужчины, не уточняется.
Кристина Бабушкина, среди прочего, снималась в сериалах "Беспринципные", "13 клиническая" и фильме "Легкий способ бросить курить", свидетельствуют данные "Кинопоиска".
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