https://ria.ru/20230912/shpitsbergen-1895722757.html

Ильдар Неверов: мы работаем на Шпицбергене в эпицентре урагана санкций

Ильдар Неверов: мы работаем на Шпицбергене в эпицентре урагана санкций - РИА Новости, 12.09.2023

Ильдар Неверов: мы работаем на Шпицбергене в эпицентре урагана санкций

Между Шпицбергеном и Владивостоком почти шесть тысяч километров, но это расстояние – не помеха для обсуждения вопросов научного и туристического развития... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:24

2023-09-12T07:24

2023-09-12T11:40

интервью

шпицберген

норвегия

россия

ильдар неверов

дальневосточный федеральный университет

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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Между Шпицбергеном и Владивостоком почти шесть тысяч километров, но это расстояние – не помеха для обсуждения вопросов научного и туристического развития Арктики. В интервью РИА Новости на полях ВЭФ глава треста "Арктикуголь" Ильдар Неверов рассказал, когда из России можно будет попасть на архипелаг за пять часов, почему в Баренцбурге нет лентяев и как открыть музей СССР в вечной мерзлоте. Беседовали Эльвира Муравицкая и Диляра Солнцева.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– К запуску чартеров на Шпицберген уже все готово, как мы понимаем, норвежские власти с вами в диалоге, когда ждать запуска?– Да, на прошлой неделе мы получили санкционное разрешение – они называют это санкционное изъятие – на то, чтобы лететь из России в Норвегию бортом в 130 человек.Для нас это очень большая веха, очень большой прорыв, потому что, если есть санкционное разрешение, можно уже подаваться в Росавиацию за допуском на полет. По датам – мы планировали лететь 15 сентября, но так как разрешение получили только в прошлый четверг, за неделю мы 130 шахтеров с семьями по всей России просто физически не соберем и не сможем отправить – они живут в Новосибирске, Кемерово, Луганске, Донецке, Ростове. Мы будем просить санкционный департамент МИД Норвегии сроки сдвинуть и, возможно, поменяем борт, потому что сезон заканчивается, и в текущем нам 130 человек уже не нужно. Всех, кого нужно, мы уже завезли регулярными рейсами.– Как это будет работать дальше? Каждый рейс будет организовываться в ручном режиме?– Пока в ручном, но, надеемся, быстрее, чем те 40 дней, которые у нас сейчас занял процесс получения разрешения. Будет так – мы подаем борт, они рассматривают, дают разрешение, дальше мы идем в Управление гражданской авиации, там согласовываем и летим. По городу вылета пока решаем – Москва или Мурманск.– Но это же борт только для работников треста, верно?– Да, туристов на него пока не пустят.– Сколько рейсов планируете?– Хотелось бы летать два раза в месяц с перерывом в 10 дней. То есть, вот борт привез людей, постоял в норвежском Лонгйире, увез, привез новых и так далее – такой челнок. Ну и длительность пребывания оптимальная – 10 дней.– Сколько будет стоить такой чартер?– Это чисто коммерческий вопрос – ровно столько, сколько составят затраты на него по рыночным ценам. Пока предварительно на судно в 130 мест это было в пределах 100 тысяч рублей на человека туда-обратно, и это явно дешевле. Через ту же Норвегию сейчас лететь значительно дороже – 130 тысяч и выше. Плюс это с тремя пересадками, и нужна норвежская виза, а в случае чартера она не понадобится, и лететь всего пять часов.– То есть с конца сентября можно ждать запуска?– Прорабатываем вопрос сейчас, как сложится в этом году, покажет время. Саму перевозку бы хотелось документально организовать до конца года, а первый рейс – уже после окончания полярной ночи, в апреле.– Не боитесь, что за это время норвежцы передумают?– На самом деле, пока норвежские власти очень структурировано подходят к решению таких вопросов. То есть, если по каким-то параметрам есть прецедент, есть мотивировка, есть конкретика и объяснение – чтобы трест работал, выполнялись гуманитарные цели, работала шахта, и так далее - то они слышат.Так они в 2023 году работают, надеюсь, так же и в 2024-м будут работать. Здесь нет никакой политики, они достаточно прагматичные. Ну, и, по сути, мы единственные, у кого получается бесперебойно вести экономическую деятельность, находясь в эпицентре санкционного урагана.Так, мы в этом году вывезли весь угольный склад в 140 тысяч тонн, поставили три рекорда по единовременной отгрузке – 35 тысяч тонн в одном судне не грузили даже в советское время. Кроме того, мы завезли все наше материально-техническое снабжение из Мурманска, которое копилось там полтора года – материалы для строительства и ремонта, прежде всего. Вывезли и весь металлолом, находившийся на архипелаге еще с советских времен, который мы собрали за это лето. Ждут отправки и все те отходы, что мы собираем и сортируем почти два года – алюминиевые банки, картон, пластик.– Переработку построить не хотите?– Хотим, мы вообще планируем несколько мини-производств на территории. У нас очень много пустующих производственных площадей, на которых можно производить все, что угодно из пластика, из текстиля. Пока мы запустили текстильное производство – шьем одежду, аксессуары с символикой архипелага, думаем и о других. Шпицберген же безналоговая, беспошлинная зона, здесь любое производство выгодно. Плюс у нас уже есть рабочая сила – многие в поселках могли бы выполнять такую работу, совмещая с основной. У нас на архипелаге ведь даже дети работают - разумеется, с разрешения родителей. Тех, кто не работает, у нас нет. У нас и сейчас многие совмещают - например, повар в гостинице в Баренцбурге с утра готовит завтраки, а в свободное время она - водитель такси.– Да, кстати, как идет эксперимент с запуском такси на архипелаге?– Отлично! Пока у нас одна машина, но зато электрокар – постепенно хотим, чтобы все машины были только такими на архипелаге. Хотя вот сейчас норвежские власти дали нам разрешение на импорт наших "буханок" – "УАЗиков". Но мы сравнили нашу прожорливую буханку с китайским электроавтомобилем, и выбрали все же последний. Это экологичнее.– Вы регулярно встречаетесь с губернатором Шпицбергена, встречались уже и в начале сентября. Что обсуждали?– В основном, нюансы закона об охране окружающей среды Шпицбергена. То есть, где и что можно строить, как правильно уведомлять губернатора о каких-либо действиях, как изменять порядок использования территорий. Например, мы хотим разместить вахтовый городок для нашего строительно-монтажного управления, чтобы начать отстраивать все в поселке Пирамида. Нужно решить вопросы, как правильно его подключить, где поставить, как обращаться с отходами от вахтового городка, чтобы ничему не навредить.Мы много говорим о туризме, чтобы нам разрешили использовать больше маршрутов, высаживаться на лед в зимний период - сейчас это запрещено, так как мы можем потревожить медведя и его кормовую базу. И сейчас получается, что на Пирамиду в межсезонье можно попасть только вертолетом, что дорого и не всегда эффективно.Закон об окружающей среде Шпицбергена вообще один из самых жестких в мире, он нас, безусловно, ограничивает. Наш главный инженер 80% рабочего времени пишет уведомления норвежцам и запросы на разрешения на какую-то деятельность. Например, построить лестницу наверх на гору – это два месяца только согласований. А чтобы поставить, например, портовое оборудование на Шпицберген нам потребовалось 157 дней - от момента принятия решения о закупке до собственно поставки после всех согласований. А лето у нас длится 40 дней. Я этот пример норвежской стороне сейчас тоже приводил, говорил, что модернизировать порт в наших общих интересах, но как это сделать, если мне для этого нужно три года с учетом навигации?– А нельзя по-тихому, не спрашивая?– Это уже нарушение санкционного законодательства со всеми вытекающими последствиями. Так что, ни в коем случае. На каждое судно, на каждый контейнер, который приходит в наш порт, прилетает вертолет или приходит катер с таможней, все открывают, проверяют, фотографируют.– Какие у вас планы по новым туристическим локациям на следующий год?– Мы сейчас делаем ставку на Пирамиду, жемчужину Шпицбергена, как ее назвал король Норвегии. Мы там уже создали несколько новых локаций - в частности, открыли для туристов шахту, законсервированную с 1998 года, лыжный домик, где все еще хранится весь спортивный инвентарь 1960-х годов, подсоединили к советским громкоговорителям оборудование современное, чтобы на них можно было со смартфона запускать музыку в поселке.Из планов – восстановить здание старой столовой, и как часть музея, и в том числе запустить там общепит, потому что точки питания на Пирамиде высокоприбыльны, нам нужно строить новые. Еще одну гостиницу хотим отремонтировать - бывшее мужское общежитие, все материалы уже закуплены, осталось только развернуть вахтовый городок. Но главное – это, конечно, Научный центр, который мы развернем на Пирамиде после всех согласований.Интерес к нему высокий, в частности, я на ВЭФ сейчас буду встречаться с азиатскими коллегами, договариваться о совместной работе, надеемся, что уже со следующего года.– Вы все же планируете, что это будет музей Советского Союза под открытым небом или нечто более современное?– Нам импонирует концепция так называемого заповедника СССР в Пирамиде, которую нам посоветовали партнеры из "Розы Хутор". В Баренцбурге все более современное. А в Пирамиде мы хотим открыть музей Пионерии, музей Шахтера, выставку камней, поморские экспонаты, чтобы каждое здание в поселке имело определенный смысл. Строить ничего не будем – сохранность благодаря вечной мерзлоте великолепная, фундаменты все в целости и сохранности. У нас 14 тысяч квадратных метров свободных площадей, если их превратить в апарт-отели, апартаменты – это прекрасный способ оживить поселок. Можно будет приезжать на длительный срок в ту же Пирамиду.– Горнолыжный курорт, кстати, будете строить с “Розой Хутор”?– Он уже лет пять строится в Лонгйире и пока никак не достроится, инвестиции в него давно перевалили за 10 миллионов евро. Так что, наверное, мы не будем об этом даже думать. Но у нас есть альтернативные планы: создавать лыжню для беговых лыж - сложная задача в условиях Шпицбергена, обновлять парк снегоходов - еще более сложная задача, с учетом того, что эти машины под санкциями. Кроме того, нужно понять, что делать с транспортом, который может ходить круглогодично по воде, потому что после 15 октября навигация закроется.– А на ВЭФ у вас какая программа?– Есть планы по встречам с представителями азиатской научной среды. Еще очень хочется пообщаться здесь с транспортными компаниями, теми, кто занимается круизным туризмом. Выступать тоже буду на сессии по санкциям – как нам вообще удается выживать в Европе, и о проблемах, конечно, тоже расскажу – с ослаблением рубля на 40% мы теряем покупательную способность на европейском рынке.– Сказывается ли курс на турпотоке? Сколько у вас сейчас на архипелаге туристов и сколько из них иностранцев?–Почти все наши туристы – иностранцы. В этом году на конец августа мы привезли порядка 6 тысяч туристов, россиян из них – всего около 100 человек. Это поляки, очень много французов, испанцы, португальцы, немцев огромное количество. Шпицберген в Европе очень хорошо продается.– Сколько ждете туристов в следующем году?– Нам нужно не меньше 10 тысяч минимум, то есть рассчитываем, что турпоток вырастет вдвое практически. До санкций у нас было 36 тысяч туристов в год, благодаря круизному туризму, прежде всего.– Если говорить о других источниках доходов - у вас уже работает пивоварня, может, хотите построить фермы или восстановить теплицы на месте советских, которые были в Баренцбурге?– Знаете, я бы хотел сперва наполнить поселок людьми. А потом коровами и овощами. Пока мы все эффективно импортируем. Так что сначала люди, а потом это все донастроится само собой.

шпицберген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, шпицберген, норвегия, россия, ильдар неверов, дальневосточный федеральный университет, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ульяновский автомобильный завод (уаз), вэф-2023