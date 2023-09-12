https://ria.ru/20230912/sholts-1895810335.html

Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу

Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу - РИА Новости, 12.09.2023

Шольц впервые после травмы появился на публике без повязки на глазу

Канцлер Германии Олаф Шольц впервые после получения травмы во время занятия спортом появился на публике без повязки на глазу. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:52

2023-09-12T12:52

2023-09-12T13:17

в мире

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц впервые после получения травмы во время занятия спортом появился на публике без повязки на глазу. Во вторник Шольц произнес речь на международной мирной встрече католической Общины святого Эгидия. Вокруг правого глаза, который ранее был скрыт черной повязкой, виднеются следы синяка, в остальном канцлер выглядит нормально. Ранее немецкие СМИ сообщили, что Шольц получил травму, занимаясь спортом. На запрос журнала Spiegel представитель кабмина сообщил, что канцлер ударился лицом во время пробежки. В прошлый понедельник Шольц впервые после инцидента появился на публике с черной повязкой на правом глазу и ссадинами на лице. Образ Шольца с повязкой на глазу уже породил волну мемов в интернете: чаще всего канцлера изображают в образе пирата.

германия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, олаф шольц