https://ria.ru/20230912/shishkarev-1895873866.html

Основатель ГК "Дело" Шишкарев: Россия обречена строить свой торговый флот

Основатель ГК "Дело" Шишкарев: Россия обречена строить свой торговый флот - РИА Новости, 12.09.2023

Основатель ГК "Дело" Шишкарев: Россия обречена строить свой торговый флот

Морская логистика – это драйвер развития всей промышленности, поэтому Россия обречена строить свой флот, заявил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:24

2023-09-12T16:24

2023-09-12T16:24

россия

сергей шишкарев

логистика

перевозки

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Морская логистика – это драйвер развития всей промышленности, поэтому Россия обречена строить свой флот, заявил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев в рамках пленарной сессии "Морская логистика: как вырасти в разы" VIII Восточного экономического форума. "Такие крупные компании как MAERSK, CMA, CGM и другие ушли с российского рынка. Они навязали мировой торговле свое присутствие на рынках, развернули строительство наземных терминалов. Я предлагаю сделать то же самое. Давайте через наши наземные возможности, через транзитные возможности России выходить и завоевывать свое место хотя бы на том рынке перевозок, где формируются грузопотоки в Россию и из нее", - предложил Шишкарев. По словам бизнесмена, в настоящее время Россия перевозит 90% грузов иностранным флотом, и происходит это в период тех вызовов, которые испытывает российская экономика. В объеме же мировой морской логистики Россия занимает всего 1,7%. "Все маршруты, кроме проекта "Один пояс - один путь", так или иначе, заканчиваются или начинаются морской логистикой. Я предлагаю срочно, вместе с правительством РФ, выработать неотложные меры, чтобы стимулировать строительство флота, приобретение судов по лизинговым схемам, чтобы мы свои грузы возили сами", - заявил Шишкарев. По подсчетам бизнесмена, наличие своего торгового флота может принести в бюджет колоссальные средства - порядка 20% национального ВВП. "Возьмем самолетостроение: 95% у нас было "боингов" и Airbus. Сегодня мы вынуждены признать, что мы обречены производить свои самолеты. То же самое я считаю, мы вынуждены будем сделать и в производстве крупнотоннажного и мелкотоннажного судов класса "река-море" на рынке судостроения", - отметил Шишкарев. Аналогичная ситуация, по словам бизнесмена, и с железнодорожным транспортом: столкнувшись с санкционным давлением, российские производители стали выпускать конкурентоспособный подвижной состав. "Нужна государственная поддержка, нужен второй морской судовой регистр со всеми льготами – на 10, на 20 лет, чтобы мы не платили дополнительных сборов по поводу регистрации флота в РФ. Чтобы было удобно регистрировать флаг, как это делают на Багамах или других юрисдикциях", - подчеркнул Шишкарев. Необходимость расширения логистических маршрутов на Дальнем Востоке, включая Северный морской путь, отметил сегодня, выступая на ВЭФ, президент РФ Владимир Путин. "Нужно расширять действующие логистические маршруты и открывать новые коридоры перевозки грузов. Особое место в этом ряду, конечно, занимает развитие Северного морского пути", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.

https://ria.ru/20230911/kamchatka-1895459377.html

https://ria.ru/20230720/sudokhodstvo-1885227073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей шишкарев, логистика, перевозки, вэф-2023