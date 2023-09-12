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Нет другого выбора. Экс-агент ЦРУ предсказал следующий шаг Зеленского - РИА Новости, 12.09.2023
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03:15 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/shag-1895706619.html
Нет другого выбора. Экс-агент ЦРУ предсказал следующий шаг Зеленского
Нет другого выбора. Экс-агент ЦРУ предсказал следующий шаг Зеленского - РИА Новости, 12.09.2023
Нет другого выбора. Экс-агент ЦРУ предсказал следующий шаг Зеленского
У Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:15
2023-09-12T03:15
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.По его мнению, Зеленский понял, что не может продолжать говорить о победе Украины."Он (Зеленский. — Прим. Ред.) наконец-то осознал: "Знаете что? У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса. Нас воспринимают как ненадежную страну, которой мы на самом деле и являемся, и нам необходимо серьезно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня". Потому что в условиях длительного затяжного конфликта Украина понимает, что у нее нет ресурсов для его поддержания", — сказал разведчик.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230912/raznitsa-1895703351.html
https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895700097.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
Нет другого выбора. Экс-агент ЦРУ предсказал следующий шаг Зеленского

Экс-агент ЦРУ Бустаманте: Зеленский попытается договориться с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. У Владимира Зеленского не осталось другого выбора, кроме как сделать шаг к переговорам с Россией. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По его мнению, Зеленский понял, что не может продолжать говорить о победе Украины.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) наконец-то осознал: "Знаете что? У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса. Нас воспринимают как ненадежную страну, которой мы на самом деле и являемся, и нам необходимо серьезно подумать о том, как мы собираемся договориться с русскими о каком-то разумном заключении мира или по крайней мере о прекращении огня". Потому что в условиях длительного затяжного конфликта Украина понимает, что у нее нет ресурсов для его поддержания", — сказал разведчик.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны Москвы.
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Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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