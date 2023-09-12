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Краснов предложил наказывать снабжающие организации из-за старых сетей

Краснов предложил наказывать снабжающие организации из-за старых сетей - РИА Новости, 12.09.2023

Краснов предложил наказывать снабжающие организации из-за старых сетей

Генеральная прокуратура РФ предложила правительству России наказывать снабжающие организации, если они не модернизируют сети в рамках инвестиционных программ в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:51

2023-09-12T03:51

2023-09-12T03:51

вэф-2023

экономика

россия

владивосток

игорь краснов

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ предложила правительству России наказывать снабжающие организации, если они не модернизируют сети в рамках инвестиционных программ в энергетике, если в них присутствуют деньги потребителей, заявил на ВЭФ глава надзорного ведомства Игорь Краснов. "Нами были выявлены неединичные факты, когда снабжающие организации включали в тарифы затраты на модернизацию сетей, но фактически этого не делали. Мною перед правительством поставлен вопрос о введении ответственности за нереализацию инвестиционных программ в энергетике, если источником финансирования в том числе являются деньги потребителей", - сказал Краснов, выступая на сессии Восточного экономического форума "Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики". Он отметил, что такая мера даст положительный эффект и будет определенным образом стимулировать поставщиков к улучшению необходимой инфраструктуры. ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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вэф-2023, экономика, россия, владивосток, игорь краснов, дальневосточный федеральный университет