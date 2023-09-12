https://ria.ru/20230912/sdelka-1895797042.html
В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке
В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке - РИА Новости, 12.09.2023
В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке
Зерновая сделка на "стопе", никаких подвижек по ее возобновлению нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:09
2023-09-12T12:09
2023-09-12T18:25
зерновая сделка
экономика
россия
дмитрий песков
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Зерновая сделка на "стопе", никаких подвижек по ее возобновлению нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На стопе", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в ее возобновлении, Песков уточнил: "Нет".
https://ria.ru/20230911/sdelka-1895542109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зерновая сделка, экономика, россия, дмитрий песков
Зерновая сделка, Экономика, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке
Песков заявил, что никаких подвижек по зерновой сделке нет
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Зерновая сделка на "стопе", никаких подвижек по ее возобновлению нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На стопе", - сказал Песков.
Отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в ее возобновлении, Песков уточнил: "Нет".
В Кремле объяснили, почему нельзя бесконечно реализовывать зерновую сделку