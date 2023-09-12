https://ria.ru/20230912/sdelka-1895797042.html

В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке

В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке - РИА Новости, 12.09.2023

В Кремле заявили об отсутствии подвижек по зерновой сделке

Зерновая сделка на "стопе", никаких подвижек по ее возобновлению нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:09

2023-09-12T12:09

2023-09-12T18:25

зерновая сделка

экономика

россия

дмитрий песков

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Зерновая сделка на "стопе", никаких подвижек по ее возобновлению нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На стопе", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, есть ли какие-то подвижки в ее возобновлении, Песков уточнил: "Нет".

https://ria.ru/20230911/sdelka-1895542109.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

зерновая сделка, экономика, россия, дмитрий песков