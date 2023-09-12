https://ria.ru/20230912/sbu-1895951294.html

В СБУ заявили, что не заводили дело против Бабченко*

В СБУ заявили, что не заводили дело против Бабченко* - РИА Новости, 12.09.2023

В СБУ заявили, что не заводили дело против Бабченко*

Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом России в реестр иноагентов и РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:24

2023-09-12T19:24

2023-09-12T19:26

в мире

россия

украина

киев

аркадий бабченко

василий грицак

служба безопасности украины

страна.ua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152182/09/1521820962_0:646:4911:3408_1920x0_80_0_0_6e8f2ae052d42ce61bb71aa528c775bf.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что не возбуждала уголовное дело против журналиста Аркадия Бабченко*, который включен Минюстом России в реестр иноагентов и известен в прошлом работой на СБУ, пишет украинское издание "Страна.ua". Во вторник украинское издание Klymenko.Time сообщило, что СБУ возбудила уголовное дело против Бабченко*. Сам он заявил, что после пересечения украинской границы его приказано задержать и направить в СИЗО. "В Службе безопасности Украины удивились заявлению Бабченко* об открытии против него уголовного дела и сказали, что дела на него не открывали", - пишет издание. Министерство юстиции РФ сообщило 7 апреля, что внесло Бабченко* в реестр иностранных агентов, в том числе за сбор средств для украинских силовиков. Бабченко* неоднократно на протяжении ряда лет в своих публикациях, в том числе в соцсетях, резко критиковал Россию, ее власти, поддерживал силовую операцию Киева в Донбассе. Уже уехав из России, он пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО. Имевший российское гражданство Бабченко* с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, где вел авторскую программу. Летом 2018 года СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Бабченко* якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко* появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко* была частью "спецоперации", чтобы предотвратить покушение на журналиста. Сам Бабченко* заявил, что при подготовке инсценировки использовалась свиная кровь. В Киеве был задержан предприниматель - предполагаемый организатор покушения.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230828/shtraf-1892791580.html

https://ria.ru/20230407/babchenko-1863890266.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, аркадий бабченко, василий грицак, служба безопасности украины, страна.ua, нато