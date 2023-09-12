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В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов

В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов - РИА Новости, 12.09.2023

В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов

Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:28

2023-09-12T06:28

2023-09-12T06:41

экономика

сбербанк россии

владивосток

герман греф

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение на системной основе, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах ВЭФ."Мы платим 50% дивидендов, это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов. Но пока мы не рассматриваем и увеличение дивидендов на системной основе", - ответил он на вопрос о планах банка по дивидендам в стратегии-2026.Греф подчеркнул, что если достаточность капитала будет достаточно высокой, то держать ее такой нет смыслы. Он добавил, что если будут ситуации, когда показатель будет очень высоким, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов, но пока об этом говорить рано.Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала - не ниже 12,5%.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, сбербанк россии, владивосток, герман греф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023