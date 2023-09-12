Рейтинг@Mail.ru
В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:28 12.09.2023 (обновлено: 06:41 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sberbank-1895718846.html
В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов
В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов - РИА Новости, 12.09.2023
В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов
Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:28
2023-09-12T06:41
экономика
сбербанк россии
владивосток
герман греф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c06e6850a145f6e32fb29cf81f00a7fa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение на системной основе, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах ВЭФ."Мы платим 50% дивидендов, это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов. Но пока мы не рассматриваем и увеличение дивидендов на системной основе", - ответил он на вопрос о планах банка по дивидендам в стратегии-2026.Греф подчеркнул, что если достаточность капитала будет достаточно высокой, то держать ее такой нет смыслы. Он добавил, что если будут ситуации, когда показатель будет очень высоким, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов, но пока об этом говорить рано.Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала - не ниже 12,5%.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878279025_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_c1fc14a1bed056e3ddce478adfe3fabc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сбербанк россии, владивосток, герман греф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Сбербанк России, Владивосток, Герман Греф, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Сбербанке не планируют снижать размер выплат дивидендов

Греф: Сбербанк не будет снижать размер выплат дивидендов в 50% от чистой прибыли

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк в рамках стратегии-2026 не планирует снижать размер выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли по МСФО, однако пока не рассматривает и его увеличение на системной основе, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах ВЭФ.
«
"Мы платим 50% дивидендов, это достаточно значимо. Мы не планируем снижать размер дивидендов. Но пока мы не рассматриваем и увеличение дивидендов на системной основе", - ответил он на вопрос о планах банка по дивидендам в стратегии-2026.
Греф подчеркнул, что если достаточность капитала будет достаточно высокой, то держать ее такой нет смыслы. Он добавил, что если будут ситуации, когда показатель будет очень высоким, то можно будет рассматривать выплату повышенных дивидендов, но пока об этом говорить рано.
Согласно текущей дивидендной политике Сбербанка, банк выплачивает не менее 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов при удержании комфортного уровня достаточности капитала - не ниже 12,5%.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Движение к общим целям: как проходит Восточный экономический форум
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Он проходит с 10 по 13 сентября.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде компании Аэрофлот

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Стенд Key Point на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

Участники сессии: Глобальные вызовы зеленой повестки: проверка на прочность и катализатор сотрудничества стран БРИКС

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Для них приготовили различные выставки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

Илья Семериков, Научный сотрудник, Лаборатория Оптика сложных квантовых систем Физического института имени П.Н. Лебедева Российской академии наук

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Особое внимание уделяется развитию края.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

Участники сессии: Новая логистика - белый лебедь Дальневосточного региона

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Росреестра и Роскадастра

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Стенд ООО Саха дрон на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

Стенд Генеральной прокуратуры РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания Воин

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

Здание Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

Cтенд РИА Новости

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

ВЭФ-2023. Строить больше, комфортнее и красивее

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

Стенд Группы компаний 1520 на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

Стенд Детский Дальний

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится завтра.

Символика Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

ВЭФ во Владивостоке в самом разгаре.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 20

Он проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 20

Для доступа на площадку необходимо сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 20

Деловая программа ВЭФ включает шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Состоялась сессия "Климатическая повестка ШОС и ЕАЭС: движение к общим целям".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
5 из 20

Гости и участники форума не остались и без культурной программы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Для них приготовили различные выставки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 20

На ВЭФ обсуждаются актуальные вопросы российской и международной повестки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 20

Особое внимание уделяется развитию края.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Прошла сессия "Новая логистика — белый лебедь Дальневосточного региона".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Ведутся дискуссии по экономическому, инфраструктурному и социокультурному развитию Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Проходят деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Стенд Генеральной прокуратуры на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 20

Участники обсуждают и развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Форум проходит на территории кампуса ДФУ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 20

Главная тема в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд ООО "Группа компаний 1520" на ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
18 из 20

Впереди ключевое событие форума — пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 20

Оно состоится завтра.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
ЭкономикаСбербанк РоссииВладивостокГерман ГрефДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала