https://ria.ru/20230912/sberbank-1895711501.html

Сбербанк откроет полтора десятка офисов в Крыму

Сбербанк откроет полтора десятка офисов в Крыму - РИА Новости, 12.09.2023

Сбербанк откроет полтора десятка офисов в Крыму

Сбербанк до конца года планирует открыть головное отделение в Симферополе, а также еще полтора десятка офисов в Крыму, заявил зампред правления банка Станислав... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:40

2023-09-12T04:40

2023-09-12T04:40

экономика

симферополь

ялта

севастополь

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800049925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37b6b076784718ef34d4cfe1e259a358.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Сбербанк до конца года планирует открыть головное отделение в Симферополе, а также еще полтора десятка офисов в Крыму, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. Сбербанк в начале мая открыл свое первое в Крыму отделение, расположенное в Ялте. Затем в мае появился еще один офис в Севастополе, а в июле был открыт офис в Керчи. "Мы сейчас уже активно работаем над тем, чтобы в Симферополе появилось здание головного отделения. Оно приобретено, проект утвержден, идет реализация проекта. Мы планируем уже к концу года, может быть, чуть раньше запустить это здание, где будут находиться сами наши сотрудники, управленческий состав головного отделения, и будут находиться наши офисы и филиалы, которые будут обслуживать клиентов", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Кузнецов подчеркнул, что это будет самым крупным офисом для обслуживания клиентов, который будет находиться в столице Крыма - Симферополе. "До конца, может быть, года мы еще, наверное, откроем полтора десятка наших офисов", - сказал он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230302/krym-1855275961.html

симферополь

ялта

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, симферополь, ялта, севастополь, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023