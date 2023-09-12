https://ria.ru/20230912/sberbank-1895711234.html

Сбербанк предупредил о новое схеме мошенников

Сбербанк предупредил о новое схеме мошенников - РИА Новости, 12.09.2023

Сбербанк предупредил о новое схеме мошенников

Все мошеннические схемы строятся на попытках мошенников добиться максимального доверия своей жертвы, они могут действовать от имени руководителей и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:34

2023-09-12T04:34

2023-09-12T04:34

общество

владивосток

станислав кузнецов

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850393787_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9edc92d740d7c4c8219d71d496e73dc0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Все мошеннические схемы строятся на попытках мошенников добиться максимального доверия своей жертвы, они могут действовать от имени руководителей и представителей власти, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах ВЭФ. "Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную", - прокомментировал он вопрос о новых мошеннических схемах. Сбербанк в конце августа сообщил, что мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей и придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владивосток, станислав кузнецов, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023