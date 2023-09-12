https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895968061.html
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода, передает агентство... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:26
2023-09-12T21:26
2023-09-12T21:39
евросоюз
яндекс
в мире
санкции в отношении россии
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александр шульгин
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель "Яндекса"... как ожидается, останется в списке еще как минимум на шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства.Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз исключит из санкций российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова.Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам.В августе 2023 года представители Воложа распространили его заявление, в котором он выразил несогласие со специальной военной операцией. Волож отметил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
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евросоюз, яндекс, в мире, санкции в отношении россии, россия, аркадий волож, александр шульгин, экономика
Евросоюз, Яндекс, В мире, Санкции в отношении России, Россия, Аркадий Волож, Александр Шульгин, Экономика
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода