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Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
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21:26 12.09.2023 (обновлено: 21:39 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895968061.html
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.09.2023
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ
Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода, передает агентство... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:26
2023-09-12T21:39
евросоюз
яндекс
в мире
санкции в отношении россии
россия
аркадий волож
александр шульгин
экономика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники."Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель "Яндекса"... как ожидается, останется в списке еще как минимум на шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства.Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз исключит из санкций российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова.Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам.В августе 2023 года представители Воложа распространили его заявление, в котором он выразил несогласие со специальной военной операцией. Волож отметил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
https://ria.ru/20230912/volozh-1895764241.html
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евросоюз, яндекс, в мире, санкции в отношении россии, россия, аркадий волож, александр шульгин, экономика
Евросоюз, Яндекс, В мире, Санкции в отношении России, Россия, Аркадий Волож, Александр Шульгин, Экономика
Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода, сообщили СМИ

Bloomberg: Воложа не будут исключать из санкций ЕС в ближайшие полгода

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Аркадий Волож. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, как ожидается, не будет исключен из санкций ЕС, а останется в списке как минимум на следующие полгода, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Миллиардер Аркадий Волож, соучредитель "Яндекса"... как ожидается, останется в списке еще как минимум на шесть месяцев", - говорится в сообщении агентства.
Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Евросоюз исключит из санкций российских бизнесменов Александра Шульгина, Григория Березкина и Фархада Ахмедова.
Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре он попрощался с "Яндексом" в новогоднем обращении к сотрудникам.
В августе 2023 года представители Воложа распространили его заявление, в котором он выразил несогласие со специальной военной операцией. Волож отметил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена.
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ЕвросоюзЯндексВ миреСанкции в отношении РоссииРоссияАркадий ВоложАлександр ШульгинЭкономика
 
 
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