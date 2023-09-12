https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику

ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику - РИА Новости, 12.09.2023

ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику

Экономические санкции, введенные против России из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, говорится в отчете Всемирной... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:20

2023-09-12T13:20

2023-09-12T14:08

экономика

всемирная торговая организация (вто)

россия

украина

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2b23ac5be06254b3637a7f6f2e81c8e1.jpg

ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости. Экономические санкции, введенные против России из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, говорится в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.В ВТО отметили, что сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой."Торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах. Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация столкнется с наибольшим падением реального ВВП", — сказано в документе.В организации добавляют, что геополитическая напряженность обычно затрагивает "лишь несколько стран", инициирующих разрыв торговых отношений, в то время как другие страны могут сохранять нейтралитет или присоединяться к некоторым из отделяющихся экономик. Так, напряженность в отношениях между Китаем и США привела к тому, что поставки продукции обрабатывающей промышленности из других развивающихся стран в Америку выросли. Например, с 2017 по 2020 год наблюдался 40-процентный рост экспорта товаров из Вьетнама.В организации также указывают, что резкое усиление односторонних санкций угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации. ВТО предупреждает, что "заходить слишком далеко было бы контрпродуктивно".

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, всемирная торговая организация (вто), россия, украина, санкции, санкции в отношении россии