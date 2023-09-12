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ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику - РИА Новости, 12.09.2023
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13:20 12.09.2023 (обновлено: 14:08 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html
ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику
ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику - РИА Новости, 12.09.2023
ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику
Экономические санкции, введенные против России из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, говорится в отчете Всемирной... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:20
2023-09-12T14:08
экономика
всемирная торговая организация (вто)
россия
украина
санкции
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости. Экономические санкции, введенные против России из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, говорится в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.В ВТО отметили, что сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой."Торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах. Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация столкнется с наибольшим падением реального ВВП", — сказано в документе.В организации добавляют, что геополитическая напряженность обычно затрагивает "лишь несколько стран", инициирующих разрыв торговых отношений, в то время как другие страны могут сохранять нейтралитет или присоединяться к некоторым из отделяющихся экономик. Так, напряженность в отношениях между Китаем и США привела к тому, что поставки продукции обрабатывающей промышленности из других развивающихся стран в Америку выросли. Например, с 2017 по 2020 год наблюдался 40-процентный рост экспорта товаров из Вьетнама.В организации также указывают, что резкое усиление односторонних санкций угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации. ВТО предупреждает, что "заходить слишком далеко было бы контрпродуктивно".
https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html
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экономика, всемирная торговая организация (вто), россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО), Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику

ВТО: санкции против РФ могут оказать негативное влияние на большинство экономик

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости. Экономические санкции, введенные против России из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, говорится в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.
В ВТО отметили, что сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой.
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"Торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах. Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация столкнется с наибольшим падением реального ВВП", — сказано в документе.

Российские власти уже не раз повышали прогноз роста экономики в 2023 году. Так, в июле ЦБ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП по итогам года составит 1,2%. При этом в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что экономика России точно вырастет более чем на 2%. В 2022 году, по данным Росстата, экономика сократилась на 2,1%.

В организации добавляют, что геополитическая напряженность обычно затрагивает "лишь несколько стран", инициирующих разрыв торговых отношений, в то время как другие страны могут сохранять нейтралитет или присоединяться к некоторым из отделяющихся экономик.
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Так, напряженность в отношениях между Китаем и США привела к тому, что поставки продукции обрабатывающей промышленности из других развивающихся стран в Америку выросли. Например, с 2017 по 2020 год наблюдался 40-процентный рост экспорта товаров из Вьетнама.
В организации также указывают, что резкое усиление односторонних санкций угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации. ВТО предупреждает, что "заходить слишком далеко было бы контрпродуктивно".
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