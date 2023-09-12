ВТО заявила о негативном влиянии санкций против России на мировую экономику
ВТО: санкции против РФ могут оказать негативное влияние на большинство экономик
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 12 сен — РИА Новости. Экономические санкции, введенные против России из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, говорится в отчете Всемирной торговой организации за 2023 год.
В ВТО отметили, что сложности в двусторонней торговле могут замедлить рост ВВП в странах со взаимосвязанной экономикой.
"Торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах. Аналогичным образом экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации в ответ на войну на Украине, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик, при этом Российская Федерация столкнется с наибольшим падением реального ВВП", — сказано в документе.
Российские власти уже не раз повышали прогноз роста экономики в 2023 году. Так, в июле ЦБ повысил ожидания с 0,5-2% до 1,5-2,5%. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП по итогам года составит 1,2%. При этом в начале августа глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что экономика России точно вырастет более чем на 2%. В 2022 году, по данным Росстата, экономика сократилась на 2,1%.
В организации добавляют, что геополитическая напряженность обычно затрагивает "лишь несколько стран", инициирующих разрыв торговых отношений, в то время как другие страны могут сохранять нейтралитет или присоединяться к некоторым из отделяющихся экономик.
В организации также указывают, что резкое усиление односторонних санкций угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации. ВТО предупреждает, что "заходить слишком далеко было бы контрпродуктивно".