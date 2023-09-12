https://ria.ru/20230912/samolet-1895878154.html

Экипаж севшего в поле A320 оповестил диспетчеров о проблемах с гидравликой

Экипаж севшего в поле A320 оповестил диспетчеров о проблемах с гидравликой - РИА Новости, 12.09.2023

Экипаж севшего в поле A320 оповестил диспетчеров о проблемах с гидравликой

Экипаж самолета, севшего в поле в Новосибирской области, оповестил наземные службы о выходе из строя гидравлики, следует из записи переговоров с диспетчером,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:35

2023-09-12T16:35

2023-09-12T17:32

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

airbus a320

уральские авиалинии

происшествия

новосибирская область

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипаж самолета, севшего в поле в Новосибирской области, оповестил наземные службы о выходе из строя гидравлики, следует из записи переговоров с диспетчером, имеющейся в распоряжении РИА Новости. "У нас гидравлика, потеря гидравлики!" - заявил пилот диспетчеру. "Вас понял, - ответил диспетчер… - Серега (командир самолета Сергей Белов - ред.), что-то серьезное?" "Да, гидрашка зеленая вытекла полностью!" - сказал пилот. "Вонючий случай", - отреагировал диспетчер.Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".

новосибирская область

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аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , airbus a320, уральские авиалинии, происшествия, новосибирская область