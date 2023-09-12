https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет - РИА Новости, 12.09.2023
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:07
2023-09-12T16:07
2023-09-12T16:07
происшествия
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895867406_0:289:2838:1885_1920x0_80_0_0_00b9351b220f12238c95bb1f9b9d3ab0.jpg
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, а страшнее всего было еще в небе, когда было непонятно, что впереди - жизнь или смерть. "Больше было страшно, что сейчас мы куда-то врежемся или перевернемся, было непонятно, что будет сейчас. Мы сначала начали все радоваться, что вообще в принципе приземлились, потом по салону начал распространяться дым, и стюардессы крикнули: "Скорее убегайте отсюда, убегайте от самолета быстрее". Мы начали убегать, запахло горелым, кто-то там сказал, что какой-то двигатель загорелся ", - поделилась воспоминаниями собеседница агентства. При этом женщина отметила, что она лично огня не видела, "но было понятно: не дай Бог рванет, надо убегать". По ее словам, в момент самой эвакуации с борта паники не было - "все действовали четко по инструкциям: спустились, побежали в лес". "Паника была в тот момент, когда мы приземлялись, ничего не понимали, кто-то начал сильно плакать, кто-то наоборот говорил, что все будет хорошо, мы в это верим. Было непонятно, произойдет ли какой-то взрыв, или толчок или мы все-таки сядем, или мы выживем, или не выживем, вот тогда была самая страшная, наверное, ситуация", - рассказала женщина. В дальнейшем, уже на безопасном расстоянии, пассажиры ждали приезда МЧС и эвакуации багажа. Женщина также поблагодарила за профессионализм членов экипажа, сумевших посадить самолет. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
https://ria.ru/20230912/samolet-1895850091.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895852104.html
омск
новосибирск
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895867406_154:122:2722:2048_1920x0_80_0_0_dd078a245908737d7ed74a36ca6d6b18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
Пассажирка Airbus рассказала, как салон после экстренной посадки окутал дым
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, а страшнее всего было еще в небе, когда было непонятно, что впереди - жизнь или смерть.
"Больше было страшно, что сейчас мы куда-то врежемся или перевернемся, было непонятно, что будет сейчас. Мы сначала начали все радоваться, что вообще в принципе приземлились, потом по салону начал распространяться дым, и стюардессы крикнули: "Скорее убегайте отсюда, убегайте от самолета быстрее". Мы начали убегать, запахло горелым, кто-то там сказал, что какой-то двигатель загорелся ", - поделилась воспоминаниями собеседница агентства.
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле
При этом женщина отметила, что она лично огня не видела, "но было понятно: не дай Бог рванет, надо убегать".
По ее словам, в момент самой эвакуации с борта паники не было - "все действовали четко по инструкциям: спустились, побежали в лес".
"Паника была в тот момент, когда мы приземлялись, ничего не понимали, кто-то начал сильно плакать, кто-то наоборот говорил, что все будет хорошо, мы в это верим. Было непонятно, произойдет ли какой-то взрыв, или толчок или мы все-таки сядем, или мы выживем, или не выживем, вот тогда была самая страшная, наверное, ситуация", - рассказала женщина.
В дальнейшем, уже на безопасном расстоянии, пассажиры ждали приезда МЧС
и эвакуации багажа. Женщина также поблагодарила за профессионализм членов экипажа, сумевших посадить самолет.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний
" Airbus A320, летевший из Сочи
в Омск
, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе
в 180 километрах от Новосибирска
. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов
, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям