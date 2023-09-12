https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html

"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет

"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет - РИА Новости, 12.09.2023

"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет

Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:07

2023-09-12T16:07

2023-09-12T16:07

происшествия

омск

новосибирск

сочи

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, а страшнее всего было еще в небе, когда было непонятно, что впереди - жизнь или смерть. "Больше было страшно, что сейчас мы куда-то врежемся или перевернемся, было непонятно, что будет сейчас. Мы сначала начали все радоваться, что вообще в принципе приземлились, потом по салону начал распространяться дым, и стюардессы крикнули: "Скорее убегайте отсюда, убегайте от самолета быстрее". Мы начали убегать, запахло горелым, кто-то там сказал, что какой-то двигатель загорелся ", - поделилась воспоминаниями собеседница агентства. При этом женщина отметила, что она лично огня не видела, "но было понятно: не дай Бог рванет, надо убегать". По ее словам, в момент самой эвакуации с борта паники не было - "все действовали четко по инструкциям: спустились, побежали в лес". "Паника была в тот момент, когда мы приземлялись, ничего не понимали, кто-то начал сильно плакать, кто-то наоборот говорил, что все будет хорошо, мы в это верим. Было непонятно, произойдет ли какой-то взрыв, или толчок или мы все-таки сядем, или мы выживем, или не выживем, вот тогда была самая страшная, наверное, ситуация", - рассказала женщина. В дальнейшем, уже на безопасном расстоянии, пассажиры ждали приезда МЧС и эвакуации багажа. Женщина также поблагодарила за профессионализм членов экипажа, сумевших посадить самолет. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".

https://ria.ru/20230912/samolet-1895850091.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895852104.html

омск

новосибирск

сочи

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происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области