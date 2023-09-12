Рейтинг@Mail.ru
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:07 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/samolet-1895869447.html
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет - РИА Новости, 12.09.2023
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет
Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:07
2023-09-12T16:07
происшествия
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895867406_0:289:2838:1885_1920x0_80_0_0_00b9351b220f12238c95bb1f9b9d3ab0.jpg
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, а страшнее всего было еще в небе, когда было непонятно, что впереди - жизнь или смерть. "Больше было страшно, что сейчас мы куда-то врежемся или перевернемся, было непонятно, что будет сейчас. Мы сначала начали все радоваться, что вообще в принципе приземлились, потом по салону начал распространяться дым, и стюардессы крикнули: "Скорее убегайте отсюда, убегайте от самолета быстрее". Мы начали убегать, запахло горелым, кто-то там сказал, что какой-то двигатель загорелся ", - поделилась воспоминаниями собеседница агентства. При этом женщина отметила, что она лично огня не видела, "но было понятно: не дай Бог рванет, надо убегать". По ее словам, в момент самой эвакуации с борта паники не было - "все действовали четко по инструкциям: спустились, побежали в лес". "Паника была в тот момент, когда мы приземлялись, ничего не понимали, кто-то начал сильно плакать, кто-то наоборот говорил, что все будет хорошо, мы в это верим. Было непонятно, произойдет ли какой-то взрыв, или толчок или мы все-таки сядем, или мы выживем, или не выживем, вот тогда была самая страшная, наверное, ситуация", - рассказала женщина. В дальнейшем, уже на безопасном расстоянии, пассажиры ждали приезда МЧС и эвакуации багажа. Женщина также поблагодарила за профессионализм членов экипажа, сумевших посадить самолет. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
https://ria.ru/20230912/samolet-1895850091.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895852104.html
омск
новосибирск
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895867406_154:122:2722:2048_1920x0_80_0_0_dd078a245908737d7ed74a36ca6d6b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
"Запахло горелым". Пассажирка Airbus рассказала, как покидала самолет

Пассажирка Airbus рассказала, как салон после экстренной посадки окутал дым

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании Уральские авиалинии, совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Сотрудники СК РФ возле самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку на грунт в Убинском районе Новосибирской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Пассажирка самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском, Алина Захарченко рассказала РИА Новости, что после посадки салон окутал дым, но паники не было, а страшнее всего было еще в небе, когда было непонятно, что впереди - жизнь или смерть.
"Больше было страшно, что сейчас мы куда-то врежемся или перевернемся, было непонятно, что будет сейчас. Мы сначала начали все радоваться, что вообще в принципе приземлились, потом по салону начал распространяться дым, и стюардессы крикнули: "Скорее убегайте отсюда, убегайте от самолета быстрее". Мы начали убегать, запахло горелым, кто-то там сказал, что какой-то двигатель загорелся ", - поделилась воспоминаниями собеседница агентства.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле
14:56
При этом женщина отметила, что она лично огня не видела, "но было понятно: не дай Бог рванет, надо убегать".
По ее словам, в момент самой эвакуации с борта паники не было - "все действовали четко по инструкциям: спустились, побежали в лес".
"Паника была в тот момент, когда мы приземлялись, ничего не понимали, кто-то начал сильно плакать, кто-то наоборот говорил, что все будет хорошо, мы в это верим. Было непонятно, произойдет ли какой-то взрыв, или толчок или мы все-таки сядем, или мы выживем, или не выживем, вот тогда была самая страшная, наверное, ситуация", - рассказала женщина.
В дальнейшем, уже на безопасном расстоянии, пассажиры ждали приезда МЧС и эвакуации багажа. Женщина также поблагодарила за профессионализм членов экипажа, сумевших посадить самолет.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Пассажирка севшего в поле самолета написала на талоне послание детям
15:03
 
ПроисшествияОмскНовосибирскСочиСергей СкуратовУральские авиалинииAirbusМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Airbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала