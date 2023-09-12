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"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле - РИА Новости, 12.09.2023
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14:56 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/samolet-1895850091.html
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле - РИА Новости, 12.09.2023
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле
Пассажирка севшего в поле самолета Тамара Моргунова рассказала РИА Новости, что все произошло как в кино: командиры и бортпроводники объясняли, что нужно... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:56
2023-09-12T14:56
происшествия
омск
убинский район
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus
новосибирск
airbus a320
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ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Пассажирка севшего в поле самолета Тамара Моргунова рассказала РИА Новости, что все произошло как в кино: командиры и бортпроводники объясняли, что нужно делать, а сама посадка прошла мягко. "Паники не было, потому что командиры, бортпроводницы четко и конкретно объяснили, как себя вести и что нужно делать. Поэтому все прошло как в кино. Посадили самолет мягче, чем на аэродроме", - поделилась собеседница агентства. По ее словам, на вокзале в Омске ее встречают родные, которые, "конечно, переживали за нее". "Сегодня у всех пассажиров второй день рождения", - добавила женщина. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться". Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) поезд прибыл.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895805059.html
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происшествия, омск, убинский район, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus, новосибирск, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Убинский район, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus, Новосибирск, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
"Паники не было". Пассажирка рассказала о посадке Airbus в сибирском поле

Летевшая из Сочи пассажирка Airbus рассказала, что посадка в поле прошла мягко

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 сен – РИА Новости. Пассажирка севшего в поле самолета Тамара Моргунова рассказала РИА Новости, что все произошло как в кино: командиры и бортпроводники объясняли, что нужно делать, а сама посадка прошла мягко.
"Паники не было, потому что командиры, бортпроводницы четко и конкретно объяснили, как себя вести и что нужно делать. Поэтому все прошло как в кино. Посадили самолет мягче, чем на аэродроме", - поделилась собеседница агентства.
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Комфортнее, чем в аэропорту". Пассажирка рассказала о посадке A320 в поле
12:33
По ее словам, на вокзале в Омске ее встречают родные, которые, "конечно, переживали за нее". "Сегодня у всех пассажиров второй день рождения", - добавила женщина.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) поезд прибыл.
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
08:56
 
ПроисшествияОмскУбинский районСергей СкуратовУральские авиалинииAirbusНовосибирскAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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