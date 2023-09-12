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Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023
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14:49 12.09.2023 (обновлено: 15:08 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895848771.html
Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации
Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023
Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации
Жена одного из пассажиров рейса Сочи-Омск Вера Прокофьева рассказала РИА Новости, что ее супруг - офицер, участник спецоперации, этим рейсом он возвращался из... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:49
2023-09-12T15:08
происшествия
омск
новосибирск
сочи
сергей скуратов
уральские авиалинии
airbus a320
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Жена одного из пассажиров рейса Сочи-Омск Вера Прокофьева рассказала РИА Новости, что ее супруг - офицер, участник спецоперации, этим рейсом он возвращался из госпиталя. Женщина пришла встречать мужа на вокзале в Омске, куда прибыл поезд с пассажирами экстренного севшего в поле под Новосибирском самолета. "Я особо не испугалась, он девять месяцев был на войне, поэтому я уже привыкла к такому страху. Он оттуда ехал, из госпиталя. Поэтому я верю в Бога, ангел-хранитель у него сильный", - отметила собеседница агентства. Она рассказала, что супруг уже связался с ней по телефону, воспринял случившееся с ним спокойно. "Нервы железные, он офицер, он молодец, он совсем не испугался", - отметила женщина. Опрошенные РИА Новости пассажиры борта ранее рассказали о четких действиях экипажа и мягкой посадке - некоторые даже назвали ее более комфортной, чем обычно на ВПП в аэропорту.Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html
https://ria.ru/20230912/posadka-1895819042.html
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происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Новосибирск, Сочи, Сергей Скуратов, Уральские авиалинии, Airbus A320, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации

Пассажиром севшего в поле рейса был участник СВО, возвращавшийся из госпиталя

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области. Архивное фото
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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Жена одного из пассажиров рейса Сочи-Омск Вера Прокофьева рассказала РИА Новости, что ее супруг - офицер, участник спецоперации, этим рейсом он возвращался из госпиталя.
Женщина пришла встречать мужа на вокзале в Омске, куда прибыл поезд с пассажирами экстренного севшего в поле под Новосибирском самолета.
Фото экипажа, посадившего самолет в поле в Новосибирской области
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14:15
"Я особо не испугалась, он девять месяцев был на войне, поэтому я уже привыкла к такому страху. Он оттуда ехал, из госпиталя. Поэтому я верю в Бога, ангел-хранитель у него сильный", - отметила собеседница агентства.
Она рассказала, что супруг уже связался с ней по телефону, воспринял случившееся с ним спокойно. "Нервы железные, он офицер, он молодец, он совсем не испугался", - отметила женщина.
Опрошенные РИА Новости пассажиры борта ранее рассказали о четких действиях экипажа и мягкой посадке - некоторые даже назвали ее более комфортной, чем обычно на ВПП в аэропорту.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
13:15
 
ПроисшествияОмскНовосибирскСочиСергей СкуратовУральские авиалинииAirbus A320Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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