https://ria.ru/20230912/samolet-1895848771.html

Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации

Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023

Среди пассажиров севшего в поле самолета был участник спецоперации

Жена одного из пассажиров рейса Сочи-Омск Вера Прокофьева рассказала РИА Новости, что ее супруг - офицер, участник спецоперации, этим рейсом он возвращался из... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:49

2023-09-12T14:49

2023-09-12T15:08

происшествия

омск

новосибирск

сочи

сергей скуратов

уральские авиалинии

airbus a320

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Жена одного из пассажиров рейса Сочи-Омск Вера Прокофьева рассказала РИА Новости, что ее супруг - офицер, участник спецоперации, этим рейсом он возвращался из госпиталя. Женщина пришла встречать мужа на вокзале в Омске, куда прибыл поезд с пассажирами экстренного севшего в поле под Новосибирском самолета. "Я особо не испугалась, он девять месяцев был на войне, поэтому я уже привыкла к такому страху. Он оттуда ехал, из госпиталя. Поэтому я верю в Бога, ангел-хранитель у него сильный", - отметила собеседница агентства. Она рассказала, что супруг уже связался с ней по телефону, воспринял случившееся с ним спокойно. "Нервы железные, он офицер, он молодец, он совсем не испугался", - отметила женщина. Опрошенные РИА Новости пассажиры борта ранее рассказали о четких действиях экипажа и мягкой посадке - некоторые даже назвали ее более комфортной, чем обычно на ВПП в аэропорту.Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял гендиректор перевозчика Сергей Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".

https://ria.ru/20230912/a320-1895837908.html

https://ria.ru/20230912/posadka-1895819042.html

омск

новосибирск

сочи

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, омск, новосибирск, сочи, сергей скуратов, уральские авиалинии, airbus a320, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области