https://ria.ru/20230912/samolet-1895842175.html

Пассажиры севшего под Новосибирском самолета прибыли в Омск на поезде

Пассажиры севшего под Новосибирском самолета прибыли в Омск на поезде - РИА Новости, 12.09.2023

Пассажиры севшего под Новосибирском самолета прибыли в Омск на поезде

Поезд с пассажирами севшего в поле под Новосибирском самолета прибыл в Омск, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:28

2023-09-12T14:28

2023-09-12T14:31

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

омск

происшествия

уральские авиалинии

убинский район

сочи

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

airbus a320

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ОМСК, 12 сен - РИА Новости. Поезд с пассажирами севшего в поле под Новосибирском самолета прибыл в Омск, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.Из Убинского района большую часть пассажиров отправили поездом в Омск. Около 17.15 по местному времени (14.15 мск) состав прибыл в пункт назначения. Людей на вокзале встретили родные, а также сотрудники МЧС и полиции.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

омск

убинский район

сочи

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аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области , омск, происшествия, уральские авиалинии, убинский район, сочи, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), airbus a320