https://ria.ru/20230912/samolet-1895799528.html

Экипаж севшего в поле самолета заверил, что с ним все хорошо

Экипаж севшего в поле самолета заверил, что с ним все хорошо - РИА Новости, 12.09.2023

Экипаж севшего в поле самолета заверил, что с ним все хорошо

Экипаж, благополучно посадивший самолет в поле под Новосибирском, заверил, что с ним все хорошо, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:18

2023-09-12T12:18

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирск

сергей скуратов

уральские авиалинии

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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Экипаж, благополучно посадивший самолет в поле под Новосибирском, заверил, что с ним все хорошо, передает корреспондент РИА Новости. "С нами все хорошо", - сказал один из членов экипажа журналистам. Члены экипажа также поблагодарили за сказанные в их адрес слова благодарности. Утром во вторник самолет "Уральских авиалиний" совершил аварийную посадку недалеко от Новосибирска в поле. Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. Посадка прошла благополучно - никто из 159 пассажиров и 6 членов экипажа серьезно не пострадал.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895775729.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, сергей скуратов, уральские авиалинии