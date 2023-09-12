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Пассажирка рейса Сочи — Омск рассказала, что происходило на борту - РИА Новости, 12.09.2023
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11:38 12.09.2023 (обновлено: 11:44 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895788609.html
Пассажирка рейса Сочи — Омск рассказала, что происходило на борту
Пассажирка рейса Сочи — Омск рассказала, что происходило на борту - РИА Новости, 12.09.2023
Пассажирка рейса Сочи — Омск рассказала, что происходило на борту
Пассажирка экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета Яна Клейменова рассказала РИА Новости, что в момент посадки на борту "все молились",... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:38
2023-09-12T11:44
происшествия
омск
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Пассажирка экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета Яна Клейменова рассказала РИА Новости, что в момент посадки на борту "все молились", эвакуировались уже без паники, давки не было. Женщина с сыном отдыхали в Сочи и этим рейсом возвращались домой в Омск. "Нам говорят: сейчас будем садиться в Омск. В Омске посадка не происходит, летим в Новосибирск. Далее говорят, что будет экстренная посадка, стюардессы начинают показывать, как правильно группироваться, что нужно делать, какие аварийные выходы…", - вспоминает женщина. По ее словам, где конкретно будет посадка, пассажирам не сообщили. "Сказали, будет экстренная, где - неизвестно. Посадка произошла в поле, все оперативно встали, спустились по этим трапам самолета и просто бежали… Все молились (в момент посадки), я ребенка держала…", - рассказала Клейменова. Женщина отметила, что экипаж самолета действовал грамотно: бортпроводники помогали пассажирам, успокаивали и объясняли, как будет происходить посадка. "Там ты не думаешь, там в голове единственное: ты готов к этому толчку, ты понимаешь, что сейчас он будет садиться, и ты не знаешь, как это произойдет", - вспоминает женщина. По ее словам, посадка прошла "плавно". "Несколько раз нас подударило, но плавно. Быстро все встали, начали двигаться по трапу и бежать в лес", - рассказала пассажирка, отметил, что паники и давки в тот момент не было. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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происшествия, омск, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пассажирка рейса Сочи — Омск рассказала, что происходило на борту

Пассажирка рейса Сочи — Омск рассказала, что при посадке на борту все молились

© Фото очевидцаНа месте аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском
На месте аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском
© Фото очевидца
На месте аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском
Читать ria.ru в
СЕЛО УБИНСКОЕ (Новосибирская область), 12 сен - РИА Новости. Пассажирка экстренно севшего в поле под Новосибирском самолета Яна Клейменова рассказала РИА Новости, что в момент посадки на борту "все молились", эвакуировались уже без паники, давки не было.
Женщина с сыном отдыхали в Сочи и этим рейсом возвращались домой в Омск.
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"Нам говорят: сейчас будем садиться в Омск. В Омске посадка не происходит, летим в Новосибирск. Далее говорят, что будет экстренная посадка, стюардессы начинают показывать, как правильно группироваться, что нужно делать, какие аварийные выходы…", - вспоминает женщина.
По ее словам, где конкретно будет посадка, пассажирам не сообщили. "Сказали, будет экстренная, где - неизвестно. Посадка произошла в поле, все оперативно встали, спустились по этим трапам самолета и просто бежали… Все молились (в момент посадки), я ребенка держала…", - рассказала Клейменова.
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Женщина отметила, что экипаж самолета действовал грамотно: бортпроводники помогали пассажирам, успокаивали и объясняли, как будет происходить посадка. "Там ты не думаешь, там в голове единственное: ты готов к этому толчку, ты понимаешь, что сейчас он будет садиться, и ты не знаешь, как это произойдет", - вспоминает женщина.
По ее словам, посадка прошла "плавно". "Несколько раз нас подударило, но плавно. Быстро все встали, начали двигаться по трапу и бежать в лес", - рассказала пассажирка, отметил, что паники и давки в тот момент не было.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияОмскУральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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