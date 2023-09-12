https://ria.ru/20230912/samolet-1895775729.html
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск - РИА Новости, 12.09.2023
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск
Почти все пассажиры самолета, аварийно севшего в поле, уехали в Омск или Новосибирск, сообщил глава Убинского района Олег Конюк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:07
2023-09-12T11:07
2023-09-12T12:14
происшествия
омск
новосибирск
убинский район
airbus a320
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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КЕМЕРОВО, 12 сен – РИА Новости. Почти все пассажиры самолета, аварийно севшего в поле, уехали в Омск или Новосибирск, сообщил глава Убинского района Олег Конюк в своем Telegram-канале. "Уже почти все пассажиры самолета покинули Убинский район! Железнодорожным транспортом в город Омск была отправлена основная часть летевших самолетом Airbus, шесть человек отправились в Новосибирск на автомобиле, предоставленном нашей районной администрацией, и еще шесть граждан уедут из Убинского вместе с родственниками, которые приедут их забрать", – написал глава района. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, новосибирск, убинский район, airbus a320, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Новосибирск, Убинский район, Airbus A320, Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск
Почти все пассажиры аварийно севшего в поле A320 уехали в Омск или Новосибирск