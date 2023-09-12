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Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск - РИА Новости, 12.09.2023
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11:07 12.09.2023 (обновлено: 12:14 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895775729.html
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск - РИА Новости, 12.09.2023
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск
Почти все пассажиры самолета, аварийно севшего в поле, уехали в Омск или Новосибирск, сообщил глава Убинского района Олег Конюк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:07
2023-09-12T12:14
происшествия
омск
новосибирск
убинский район
airbus a320
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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КЕМЕРОВО, 12 сен – РИА Новости. Почти все пассажиры самолета, аварийно севшего в поле, уехали в Омск или Новосибирск, сообщил глава Убинского района Олег Конюк в своем Telegram-канале. "Уже почти все пассажиры самолета покинули Убинский район! Железнодорожным транспортом в город Омск была отправлена основная часть летевших самолетом Airbus, шесть человек отправились в Новосибирск на автомобиле, предоставленном нашей районной администрацией, и еще шесть граждан уедут из Убинского вместе с родственниками, которые приедут их забрать", – написал глава района. Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
омск
новосибирск
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происшествия, омск, новосибирск, убинский район, airbus a320, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Омск, Новосибирск, Убинский район, Airbus A320, Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск

Почти все пассажиры аварийно севшего в поле A320 уехали в Омск или Новосибирск

© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкСамолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 12 сен – РИА Новости. Почти все пассажиры самолета, аварийно севшего в поле, уехали в Омск или Новосибирск, сообщил глава Убинского района Олег Конюк в своем Telegram-канале.
«
"Уже почти все пассажиры самолета покинули Убинский район! Железнодорожным транспортом в город Омск была отправлена основная часть летевших самолетом Airbus, шесть человек отправились в Новосибирск на автомобиле, предоставленном нашей районной администрацией, и еще шесть граждан уедут из Убинского вместе с родственниками, которые приедут их забрать", – написал глава района.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
08:56
 
ПроисшествияОмскНовосибирскУбинский районAirbus A320Уральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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