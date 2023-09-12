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Экипаж севшего в поле А320 временно отстранят от полетов - РИА Новости, 12.09.2023
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10:55 12.09.2023 (обновлено: 11:32 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895771099.html
Экипаж севшего в поле А320 временно отстранят от полетов
Экипаж севшего в поле А320 временно отстранят от полетов - РИА Новости, 12.09.2023
Экипаж севшего в поле А320 временно отстранят от полетов
Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно приземлившегося на поле под Новосибирском, будет отстранен от полетов на время расследования ЧП,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:55
2023-09-12T11:32
уральские авиалинии
происшествия
новосибирская область
омск
новосибирск
россия
сергей скуратов
межгосударственный авиационный комитет
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно приземлившегося на поле под Новосибирском, будет отстранен от полетов на время расследования ЧП, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов."Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле, будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, с прокуратурой, со мной", - сказал Скуратов.Он добавил, что сейчас инцидентом занимаются МАК и СК РФ. "Будем разбираться на всю глубину по техническим неисправностям и возможностям самолета и действиям экипажа", - подчеркнул Скуратов.Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
https://ria.ru/20230912/samolet-1895775729.html
новосибирская область
омск
новосибирск
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уральские авиалинии, происшествия, новосибирская область, омск, новосибирск, россия, сергей скуратов, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), airbus а320
Уральские авиалинии, Происшествия, Новосибирская область, Омск, Новосибирск, Россия, Сергей Скуратов, Межгосударственный авиационный комитет, Следственный комитет России (СК РФ), Airbus А320
Экипаж севшего в поле А320 временно отстранят от полетов

Экипаж самолета, севшего в поле под Новосибирском, будет отстранен от полетов

© Фото очевидцаНа месте аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском
На месте аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском
© Фото очевидца
На месте аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Экипаж самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", аварийно приземлившегося на поле под Новосибирском, будет отстранен от полетов на время расследования ЧП, сообщил журналистам генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов.
"Экипаж будет отстранен однозначно, до конца расследования он будет на земле, будет писать море объяснительных, будет беседовать со Следственным комитетом, с прокуратурой, со мной", - сказал Скуратов.
Он добавил, что сейчас инцидентом занимаются МАК и СК РФ. "Будем разбираться на всю глубину по техническим неисправностям и возможностям самолета и действиям экипажа", - подчеркнул Скуратов.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний" Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, по технической причине совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. На борту в этот момент находились 159 пассажиров, из них 23 ребенка, и шесть членов экипажа. Серьезно никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
По данным "Уральских авиалиний", у самолета при посадке в Омске отказала "зеленая" гидросистема, одна из трех имеющихся в лайнере. Самолет пошел на второй круг, после чего командир принял решение лететь в Новосибирск, аэропорт которого имеет более длинную ВВП - как пояснял Скуратов, при отказе "зеленой" гидросистемы наблюдаются "некоторые отклонения в работе с тормозными щитками и закрылками, поэтому посадочная дистанция может увеличиваться".
Самолет, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Почти все пассажиры севшего в поле самолета уехали в Омск или Новосибирск
11:07
 
Уральские авиалинииПроисшествияНовосибирская областьОмскНовосибирскРоссияСергей СкуратовМежгосударственный авиационный комитетСледственный комитет России (СК РФ)Airbus А320
 
 
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