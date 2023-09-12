https://ria.ru/20230912/samolet-1895769296.html

Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей

Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 12.09.2023

Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей

Пассажирам аварийного севшего в поле под Новосибирском самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:49

2023-09-12T10:49

2023-09-12T12:14

происшествия

сочи

омск

уральские авиалинии

новосибирская область

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Пассажирам аварийного севшего в поле под Новосибирском самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. "Договорились со страховой компаний "Альфа-страхование", каждому (пассажиру) будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг", - сказал Скуратов журналистам. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

сочи

омск

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, омск, уральские авиалинии, новосибирская область, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области