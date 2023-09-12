https://ria.ru/20230912/samolet-1895769296.html
Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей
Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей - РИА Новости, 12.09.2023
Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей
Пассажирам аварийного севшего в поле под Новосибирском самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:49
2023-09-12T10:49
2023-09-12T12:14
происшествия
сочи
омск
уральские авиалинии
новосибирская область
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Пассажирам аварийного севшего в поле под Новосибирском самолета выплатят по 100 тысяч рублей компенсации, заявил гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов. "Договорились со страховой компаний "Альфа-страхование", каждому (пассажиру) будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг", - сказал Скуратов журналистам. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, омск, уральские авиалинии, новосибирская область, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Сочи, Омск, Уральские авиалинии, Новосибирская область, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей
Пассажирам севшего в поле под Новосибирском самолета выплатят по сто тыс рублей