https://ria.ru/20230912/samolet-1895756763.html
Стала известна причина посадки самолета в поле под Новосибирском
Стала известна причина посадки самолета в поле под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023
Стала известна причина посадки самолета в поле под Новосибирском
Причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ одной из трех гидросистем, заявил на пресс-конференции гендиректор "Уральских авиалиний" РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:12
2023-09-12T10:12
2023-09-12T11:08
уральские авиалинии
происшествия
убинский район
airbus а320
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ одной из трех гидросистем, заявил на пресс-конференции гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов."При подлете к Омску, при заходе на посадку на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на самолете три гидросистемы: зеленая, желтая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета", — сказал он.По словам Скуратова, в такой ситуации у командира очень мало времени, чтобы уйти на второй круг и оценить возможные опасности. "Ситуация достаточно стандартная, она не из ряда вон выходящая", — добавил глава "Уральских авиалиний".В результате, отметил он, командир решил посадить самолет в поле с выпущенными шасси и успешно сделал это."Самолет приземлился, внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси. Самолет приземлился, и в течение нескольких минут все пассажиры были эвакуированы, сами эвакуировались по надувным трапам, были открыты все аварийные люки", — рассказал Скуратов.Пассажирский самолет А320, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области. На борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка. Всех успешно эвакуировали, никто серьезно не пострадал.Позже пять человек обратились к врачам, у двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у троих поднялось артериальное давление.Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895769296.html
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Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
Кадры с места экстренной посадки самолета в поле
2023-09-12T10:12
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уральские авиалинии, происшествия, убинский район, airbus а320
Уральские авиалинии, Происшествия, Убинский район, Airbus А320
Стала известна причина посадки самолета в поле под Новосибирском
Причиной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ гидросистемы
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Причиной аварийной посадки самолета в поле под Новосибирском стал отказ одной из трех гидросистем, заявил на пресс-конференции гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.
"При подлете к Омску
, при заходе на посадку на самолете отказала зеленая гидросистема. В целом на самолете три гидросистемы: зеленая, желтая и голубая. Каждая отвечает за определенные параметры работы элементов самолета", — сказал он.
По словам Скуратова, в такой ситуации у командира очень мало времени, чтобы уйти на второй круг и оценить возможные опасности.
"Ситуация достаточно стандартная, она не из ряда вон выходящая", — добавил глава "Уральских авиалиний".
В результате, отметил он, командир решил посадить самолет в поле с выпущенными шасси и успешно сделал это.
«
"Самолет приземлился, внешне поломок самолета нет, он стоит на шасси. Самолет приземлился, и в течение нескольких минут все пассажиры были эвакуированы, сами эвакуировались по надувным трапам, были открыты все аварийные люки", — рассказал Скуратов.
Пассажирам севшего в поле самолета выплатят по сто тысяч рублей
Пассажирский самолет А320
, летевший из Сочи в Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области
. На борту находились шесть членов экипажа и 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка. Всех успешно эвакуировали, никто серьезно не пострадал.
Позже пять человек обратились к врачам, у двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у троих поднялось артериальное давление.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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