https://ria.ru/20230912/samolet-1895749344.html

Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск

Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск - РИА Новости, 12.09.2023

Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск

Пассажиров самолета Сочи-Омск, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, начали отправлять автобусами в Омск и Новосибирск из ДК в поселке Убинское,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:45

2023-09-12T09:45

2023-09-12T12:14

омск

новосибирск

происшествия

убинский район

уральские авиалинии

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Пассажиров самолета Сочи-Омск, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, начали отправлять автобусами в Омск и Новосибирск из ДК в поселке Убинское, сообщил глава Убинского района Олег Конюк. "Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров самолета в Новосибирск и Омск", - сообщил Конюк на своей странице в Вконтакте. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895742335.html

омск

новосибирск

убинский район

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Екатерина Зайцева

омск, новосибирск, происшествия, убинский район, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области