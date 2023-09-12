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Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск - РИА Новости, 12.09.2023
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09:45 12.09.2023 (обновлено: 12:14 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895749344.html
Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск
Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск - РИА Новости, 12.09.2023
Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск
Пассажиров самолета Сочи-Омск, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, начали отправлять автобусами в Омск и Новосибирск из ДК в поселке Убинское,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:45
2023-09-12T12:14
омск
новосибирск
происшествия
убинский район
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Пассажиров самолета Сочи-Омск, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, начали отправлять автобусами в Омск и Новосибирск из ДК в поселке Убинское, сообщил глава Убинского района Олег Конюк. "Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров самолета в Новосибирск и Омск", - сообщил Конюк на своей странице в Вконтакте. Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895742335.html
омск
новосибирск
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омск, новосибирск, происшествия, убинский район, уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Омск, Новосибирск, Происшествия, Убинский район, Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Пассажиров севшего в поле самолета начали отправлять в Новосибирск и Омск

Пассажиров севшего в поле самолета начали автобусами отправлять в Омск

© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Пассажиров самолета Сочи-Омск, экстренно севшего в поле в Новосибирской области, начали отправлять автобусами в Омск и Новосибирск из ДК в поселке Убинское, сообщил глава Убинского района Олег Конюк.
"Уже началась отправка автомобильным транспортом пассажиров самолета в Новосибирск и Омск", - сообщил Конюк на своей странице в Вконтакте.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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ОмскНовосибирскПроисшествияУбинский районУральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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