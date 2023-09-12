https://ria.ru/20230912/samolet-1895742335.html
Заседание ВЭФ начали с аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле
Заседание ВЭФ начали с аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле - РИА Новости, 12.09.2023
Заседание ВЭФ начали с аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле
Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле, аплодировал им и президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:26
2023-09-12T09:26
2023-09-12T12:14
дальний восток
новосибирская область
владимир путин
уральские авиалинии
дальневосточный федеральный университет
омск
вэф-2023
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Пленарное заседание ВЭФ началось с аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле, аплодировал им и президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости. Ранее самолет, следовавший рейсом Сочи – Омск, совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области (в 180 километрах от Новосибирска). По данным "Уральских авиалиний", на борту находился 161 пассажир. Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолета под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолёте дети не пострадали, сообщила ранее пресс-служба минздрава региона. Все пассажиры доставлены в ДК села Убинское Новосибирской области, позже их отвезут в Омск. После аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле, Путин поприветствовал участников заседания. "Здесь, когда приезжаешь на Дальний Восток, действительно, все путается в голове: непонятно, то ли сейчас день, то ли утро, то ли вечер, но в одном мы не запутаемся - Дальний Восток для России является приоритетом стратегическим на весть XXI век", - заявил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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дальний восток
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Аплодисменты летчикам, посадившим самолет в поле под Новосибирском
Аплодисменты летчикам, посадившим самолет в поле под Новосибирском
2023-09-12T09:26
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PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дальний восток, новосибирская область, владимир путин, уральские авиалинии, дальневосточный федеральный университет, омск, вэф-2023, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Дальний Восток, Новосибирская область, Владимир Путин, Уральские авиалинии, Дальневосточный федеральный университет, Омск, ВЭФ-2023, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Заседание ВЭФ начали с аплодисментов летчикам, посадившим самолет в поле
На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, посадившим самолет в поле