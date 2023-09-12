https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html
Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском
Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023
Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском
Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:26
2023-09-12T09:26
2023-09-12T12:18
уральские авиалинии
airbus а320
происшествия
новосибирская область
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком, сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий."Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.А отец - закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, также как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".Является отличником воздушного транспорта, почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени" за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году."Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи", – приводит также пресс-служба слова Сергея, взятые из его автобиографии.Второй пилот – Эдуард Семенов, о нем перевозчик пообещал рассказать позже.Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уральские авиалинии, airbus а320, происшествия, новосибирская область, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Уральские авиалинии, Airbus А320, Происшествия, Новосибирская область, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском
Летчик "Уральских авиалиний" Сергей Белов посадил A320 в поле под Новосибирском
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком, сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".
Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий.
«
"Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.
Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.
А отец - закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, также как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".
Экипаж самолета "Уральских авиалиний" совершил второе чудо в поле
Является отличником воздушного транспорта, почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени" за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году.
«
"Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи", – приводит также пресс-служба слова Сергея, взятые из его автобиографии.
Второй пилот – Эдуард Семенов, о нем перевозчик пообещал рассказать позже.
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
МЧС показало видео с места посадки самолета в поле под Новосибирском