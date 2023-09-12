https://ria.ru/20230912/samolet-1895742235.html

Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском

Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском - РИА Новости, 12.09.2023

Стало известно имя командира, посадившего А320 под Новосибирском

Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:26

2023-09-12T09:26

2023-09-12T12:18

уральские авиалинии

airbus а320

происшествия

новосибирская область

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком, сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий."Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.А отец - закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, также как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".Является отличником воздушного транспорта, почетным членом "Фонда авиационной безопасности СССР" награжден Орденом "Трудового Красного знамени" за мужество и высокий профессионализм, проявленные в ложной аварийной обстановке при взлете из аэропорта Одессы в 1989 году."Я просто не представляю для себя другой профессии и мечтаю продолжить знаменитую летную династию моей семьи", – приводит также пресс-служба слова Сергея, взятые из его автобиографии.Второй пилот – Эдуард Семенов, о нем перевозчик пообещал рассказать позже.Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895735778.html

https://ria.ru/20230912/samolet-1895730174.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уральские авиалинии, airbus а320, происшествия, новосибирская область, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области