В "Уральских авиалиниях" назвали действия экипажа А320 профессиональными
Перевозчик назвал действия экипажа севшего в поле А320 профессиональными
© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи-Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком, сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".
Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий.
"Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.
Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.
А отец - закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, также как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.