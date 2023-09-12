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В "Уральских авиалиниях" назвали действия экипажа А320 профессиональными - РИА Новости, 12.09.2023
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09:20 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895740490.html
В "Уральских авиалиниях" назвали действия экипажа А320 профессиональными
В "Уральских авиалиниях" назвали действия экипажа А320 профессиональными - РИА Новости, 12.09.2023
В "Уральских авиалиниях" назвали действия экипажа А320 профессиональными
Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:20
2023-09-12T12:18
airbus a320
происшествия
новосибирская область
тбилиси
североморск
екатеринбург
уральские авиалинии
airbus а320
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком, сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий."Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.А отец - закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, также как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20230912/deti-1895733298.html
https://ria.ru/20230912/samolet-1895727055.html
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airbus a320, происшествия, новосибирская область, тбилиси, североморск, екатеринбург, уральские авиалинии, airbus а320, ту-16, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Airbus A320, Происшествия, Новосибирская область, Тбилиси, Североморск, Екатеринбург, Уральские авиалинии, Airbus А320, Ту-16, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
В "Уральских авиалиниях" назвали действия экипажа А320 профессиональными

Перевозчик назвал действия экипажа севшего в поле А320 профессиональными

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи-Омск
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Командир самолета Airbus A320, экстренно посадивший борт в пшеничном поле под Новосибирском, потомственный пилот, с раннего детства мечтал стать летчиком, сообщила пресс-служба "Уральских авиалиний".
Как подчеркнули в пресс-службе перевозчика, благодаря профессионализму и слаженным действиям экипажа удалось совершить посадку без трагических последствий.
Пассажирский самолёт совершил вынужденную посадку в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Минздрав рассказал о состоянии детей из севшего под Новосибирском самолета
08:36
"Командир воздушного судна – потомственный пилот – Сергей Владимирович Белов. Сергею 28 сентября исполнится 33 года. Он родился в Тбилиси в 1990 году и с самого раннего детства мечтал стать летчиком, как его отец и дед", – говорится в сообщении.
Дед Белова был военным штурманом, служил в городе Североморске и демобилизовался из армии в звании майора и в должности штурмана авиаэскадрильи стратегических ракетоносцев Ту-16.
А отец - закончил Сасовское летное училище и Кировоградские экспериментальные курсы летчиков на Як-40, освоил самолет Ту-134, в 28 лет был командиром экипажа Ту-154. Работал в Екатеринбурге пилотом-инструктором, также как и сын, в авиакомпании "Уральские авиалинии".
Во вторник самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на после в Убинском районе в 180 километрах от Новосибирска. Серьезных травм никто не получил, пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
Трап самолета в международном аэропорту Омск Центральный - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск
07:59
 
Airbus A320ПроисшествияНовосибирская областьТбилисиСевероморскЕкатеринбургУральские авиалинииAirbus А320Ту-16Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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