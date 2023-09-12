https://ria.ru/20230912/samolet-1895733207.html

После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек

После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек - РИА Новости, 12.09.2023

После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек

Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолёта под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолёте дети не... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:35

2023-09-12T08:35

2023-09-12T12:15

новосибирская область

происшествия

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолёта под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолёте дети не пострадали, сообщила пресс-служба минздрава региона."После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на минздрав сообщалось, что еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета - у него также поднялось артериальное давление. Пассажиры находятся в пункте временного размещения."В пункте временного размещения в настоящее время работают 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков", - отмечают в минздраве.

https://ria.ru/20230912/pilot-1895731121.html

новосибирская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирская область, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области