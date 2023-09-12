https://ria.ru/20230912/samolet-1895733207.html
После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек
После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек - РИА Новости, 12.09.2023
После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек
Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолёта под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолёте дети не... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:35
2023-09-12T08:35
2023-09-12T12:15
новосибирская область
происшествия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолёта под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолёте дети не пострадали, сообщила пресс-служба минздрава региона."После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на минздрав сообщалось, что еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета - у него также поднялось артериальное давление. Пассажиры находятся в пункте временного размещения."В пункте временного размещения в настоящее время работают 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков", - отмечают в минздраве.
https://ria.ru/20230912/pilot-1895731121.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Новосибирская область, Происшествия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
После экстренной посадки самолета к медикам обратились пять человек
Число обратившихся к медикам после экстренной посадки самолета возросло до пяти
БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Число обратившихся за медицинской помощью после экстренной посадки самолёта под Новосибирском возросло до пяти человек, находившиеся в самолёте дети не пострадали, сообщила пресс-служба минздрава региона.
"После осмотра пассажиров двоих взрослых с предварительным диагнозом "ушиб" направили в ЦРБ на рентген. Еще двум взрослым медицинскую помощь оказали на месте: по поводу повышения артериального давления и приступа бронхиальной астмы. Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи", - говорится в сообщении.
Ранее со ссылкой на минздрав сообщалось, что еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета - у него также поднялось артериальное давление. Пассажиры находятся в пункте временного размещения.
"В пункте временного размещения в настоящее время работают 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков", - отмечают в минздраве.
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