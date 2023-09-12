https://ria.ru/20230912/samolet-1895728557.html
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 12.09.2023
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента с самолётом "Уральских авиалиний", она уже направлена к месту... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:08
2023-09-12T08:08
2023-09-12T12:16
происшествия
уральские авиалинии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новосибирская область
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента с самолётом "Уральских авиалиний", она уже направлена к месту события, сообщает ведомство. "Для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиационного инцидента с самолётом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирская область, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Уральские авиалинии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новосибирская область, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"
Росавиация создала комиссию для расследования ЧП с бортом "Уральских авиалиний"