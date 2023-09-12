https://ria.ru/20230912/samolet-1895728557.html

Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"

Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 12.09.2023

Росавиация расследует инцидент с самолетом "Уральских авиалиний"

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента с самолётом "Уральских авиалиний", она уже направлена к месту... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T08:08

2023-09-12T08:08

2023-09-12T12:16

происшествия

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новосибирская область

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиаинцидента с самолётом "Уральских авиалиний", она уже направлена к месту события, сообщает ведомство. "Для расследования причин и обстоятельств серьёзного авиационного инцидента с самолётом авиакомпании "Уральские авиалинии" Росавиацией сформирована комиссия, которая уже направлена к месту события", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новосибирская область, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области