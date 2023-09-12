https://ria.ru/20230912/samolet-1895727055.html

Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск

Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск - РИА Новости, 12.09.2023

Пассажиров самолета, экстренно севшего под Новосибирском, доставят в Омск

Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск и экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, позже доставят в Омск,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:59

2023-09-12T07:59

2023-09-12T12:16

происшествия

новосибирская область

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уральские авиалинии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

новости - туризм

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149779/73/1497797395_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_a9869d9563b73aec43bfc69914557159.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", летевшего рейсом Сочи-Омск и экстренно севшего на грунт в Новосибирской области, позже доставят в Омск, сообщила пресс-служба перевозчика. "Пассажиры доставлены в ДК села Убинское, Новосибирской области. Позже они будут доставлены в Омск", – говорится в сообщении. В ГУМЧС по Новосибирской области раннее сообщили, что следовавший по маршруту Сочи – Омск Airbus A320 "Уральских авиалиний", совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области (в 180 километрах от Новосибирска), по предварительным данным, среди 170 и членов экипажа пострадавших нет, воздушное судно не разрушено. Как уточняли губернатор Новосибирской области Андрей Травников и МЧС России, горения не зафиксировано, все пассажиры эвакуированы, были осмотрены медиками, на место направлены шесть автобусов, развернуты два пункта временного размещения, в готовность привели вертолет Ми-8 МЧС РФ, работают пожарно-спасательные силы. Из Омска для организации помощи вылетел Ан-26 со спасателями Росавиации. Пресс-служба авиакомпания "Уральские авиалинии" подтвердила, что экстренная посадка их самолета вне аэродрома прошла благополучно, а Западно-Сибирская транспортная прокуратура и Уральская транспортная прокуратура начали проверки исполнения законодательства о безопасности полетов. Следствие возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта в связи с посадкой самолета в Новосибирской области, подчеркивали в транспортном управлении СК. Позже в ГУМЧС по Новосибирской области уточнили, что на борту экстренно севшего самолета находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

https://ria.ru/20230912/posadka-1895726243.html

новосибирская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уральские авиалинии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области