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Самолет "Уральских авиалиний" сел под Новосибирском на выбранную площадку - РИА Новости, 12.09.2023
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07:19 12.09.2023 (обновлено: 12:18 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895722268.html
Самолет "Уральских авиалиний" сел под Новосибирском на выбранную площадку
Самолет "Уральских авиалиний" сел под Новосибирском на выбранную площадку - РИА Новости, 12.09.2023
Самолет "Уральских авиалиний" сел под Новосибирском на выбранную площадку
Самолет "Уральский авиалиний" А320 сел в 180 км от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки, из Омска в район ЧП вылетел... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:19
2023-09-12T12:18
происшествия
каменка
омск
новосибирск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
уральские авиалинии
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Самолет "Уральский авиалиний" А320 сел в 180 км от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки, из Омска в район ЧП вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации, в район направлены автобусы, сообщает ведомство. Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс по маршруту Сочи- Омск. "Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска). С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск", - говорится в сообщении. По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились на борту 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. "По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался", - уточнили в Росавиации.
https://ria.ru/20230912/evakuatsiya-1895720913.html
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происшествия, каменка, омск, новосибирск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), уральские авиалинии, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Каменка, Омск, Новосибирск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Уральские авиалинии, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Самолет "Уральских авиалиний" сел под Новосибирском на выбранную площадку

Самолет "Уральских авиалиний" сел в 180 км от Новосибирска на выбранную площадку

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи-Омск
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи-Омск
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Самолет "Уральский авиалиний" А320 сел в 180 км от Новосибирска на подобранную с воздуха площадку около Каменки, из Омска в район ЧП вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации, в район направлены автобусы, сообщает ведомство.
Самолет А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс по маршруту Сочи- Омск.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Всех пассажиров самолета, севшего в Новосибирской области, эвакуировали
07:01
"Посадка осуществлена на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка (около 180 км до Новосибирска). С целью оказания помощи в Новосибирской области организован Оперативный штаб, из Омска для организации помощи вылетел поисково-спасательный самолет Ан-26 со спасателями Росавиации. Также в район Каменки направлены автобусы для организации перевозки в Новосибирск", - говорится в сообщении.
По предварительным данным Росавиации, на борту воздушного судна находились на борту 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Связь с экипажем установлена. Все пассажиры размещены в ближайшем населенном пункте. "По предварительным данным, за медицинской помощью никто не обращался", - уточнили в Росавиации.
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ПроисшествияКаменкаОмскНовосибирскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
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