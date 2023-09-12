Рейтинг@Mail.ru
На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 12.09.2023 (обновлено: 12:17 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895719111.html
На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек
На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек - РИА Новости, 12.09.2023
На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек
Совершивший посадку на грунт в Новосибирской области пассажирский самолет летел из Сочи в Омск, на борту, предварительно, были 159 человек, пострадавших нет,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:36
2023-09-12T12:17
происшествия
новосибирская область
россия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совершивший посадку на грунт в Новосибирской области пассажирский самолет летел из Сочи в Омск, на борту, предварительно, были 159 человек, пострадавших нет, заявил РИА Новости представитель экстренный служб региона."Самолет, предварительно, Boeing выполнял рейс Сочи-Омск, на борту, по предварительным данным, находились 159 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших, предварительно, нет.Ранее представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20230911/kazan-1895572708.html
новосибирская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек

На борту самолета, севшего на грунт в Новосибирской области, были 159 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совершивший посадку на грунт в Новосибирской области пассажирский самолет летел из Сочи в Омск, на борту, предварительно, были 159 человек, пострадавших нет, заявил РИА Новости представитель экстренный служб региона.
«
"Самолет, предварительно, Boeing выполнял рейс Сочи-Омск, на борту, по предварительным данным, находились 159 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавших, предварительно, нет.
Ранее представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, предварительно, пострадавших нет.
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в Казань из-за поломки
Вчера, 14:03
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала