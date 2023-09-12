https://ria.ru/20230912/samolet-1895719111.html

На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек

На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек - РИА Новости, 12.09.2023

На борту самолета, севшего в Новосибирской области, были 159 человек

Совершивший посадку на грунт в Новосибирской области пассажирский самолет летел из Сочи в Омск, на борту, предварительно, были 159 человек, пострадавших нет,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:36

2023-09-12T06:36

2023-09-12T12:17

происшествия

новосибирская область

россия

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Совершивший посадку на грунт в Новосибирской области пассажирский самолет летел из Сочи в Омск, на борту, предварительно, были 159 человек, пострадавших нет, заявил РИА Новости представитель экстренный служб региона."Самолет, предварительно, Boeing выполнял рейс Сочи-Омск, на борту, по предварительным данным, находились 159 человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, пострадавших, предварительно, нет.Ранее представитель ГУМЧС по региону сообщил РИА Новости, что пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20230911/kazan-1895572708.html

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происшествия, новосибирская область, россия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области