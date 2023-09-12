https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html

В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 12.09.2023

В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:21

2023-09-12T06:21

2023-09-12T13:31

происшествия

новосибирская область

россия

убинский район

виталий хоценко

сочи

омская область

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895721725_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c356f533c7a81c084bd0c6ab1fdbf1a0.jpg

НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В Убинском районе сел пассажирский самолет в поле. <...> Информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.Позднее стало известно, что борт принадлежит "Уральским авиалиниям".Как заявили в Росавиации, борт совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка, который находится примерно в около 180 километрах от Новосибирска.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка."Все из них эвакуировались. <...> Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", — добавили в ведомстве.В Минздраве Новосибирской области уточнили, что к врачам после инцидента обратились пять человек, детей среди них нет. У двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у трех человек поднялось артериальное давление.Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте работают спасатели.Транспортная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.

https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html

новосибирская область

россия

убинский район

сочи

омская область

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, новосибирская область, россия, убинский район, виталий хоценко, сочи, омская область, омск, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области