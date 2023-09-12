Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 12.09.2023 (обновлено: 13:31 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/samolet-1895718547.html
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 12.09.2023
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:21
2023-09-12T13:31
происшествия
новосибирская область
россия
убинский район
виталий хоценко
сочи
омская область
омск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895721725_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c356f533c7a81c084bd0c6ab1fdbf1a0.jpg
НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В Убинском районе сел пассажирский самолет в поле. &lt;...&gt; Информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.Позднее стало известно, что борт принадлежит "Уральским авиалиниям".Как заявили в Росавиации, борт совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка, который находится примерно в около 180 километрах от Новосибирска.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка.&quot;Все из них эвакуировались. &lt;...&gt; Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет&quot;, — добавили в ведомстве.В Минздраве Новосибирской области уточнили, что к врачам после инцидента обратились пять человек, детей среди них нет. У двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у трех человек поднялось артериальное давление.Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте работают спасатели.Транспортная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html
новосибирская область
россия
убинский район
сочи
омская область
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895721725_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_517bf58d9039f4c7fcae92dae2c7f52e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новосибирская область, россия, убинский район, виталий хоценко, сочи, омская область, омск, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Убинский район, Виталий Хоценко, Сочи, Омская область, Омск, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку

Самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" сел в поле в 180 км от Новосибирска

© Западно-Сибирская транспортная прокуратураАварийная посадка рейса Сочи — Омск
Аварийная посадка рейса Сочи — Омск
© Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Аварийная посадка рейса Сочи — Омск
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Убинском районе сел пассажирский самолет в поле. <...> Информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.
Позднее стало известно, что борт принадлежит "Уральским авиалиниям".
Как заявили в Росавиации, борт совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка, который находится примерно в около 180 километрах от Новосибирска.
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", совершивший аварийную посадку на грунт в Новосибирской области
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка.
«

"Все из них эвакуировались. <...> Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", — добавили в ведомстве.

В Минздраве Новосибирской области уточнили, что к врачам после инцидента обратились пять человек, детей среди них нет. У двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у трех человек поднялось артериальное давление.
Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте работают спасатели.
Транспортная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска
10 сентября, 14:56
 
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияУбинский районВиталий ХоценкоСочиОмская областьОмскАварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала