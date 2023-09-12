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В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку - РИА Новости, 12.09.2023
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T06:21
2023-09-12T06:21
2023-09-12T13:31
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону."В Убинском районе сел пассажирский самолет в поле. <...> Информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.Позднее стало известно, что борт принадлежит "Уральским авиалиниям".Как заявили в Росавиации, борт совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка, который находится примерно в около 180 километрах от Новосибирска.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка."Все из них эвакуировались. <...> Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", — добавили в ведомстве.В Минздраве Новосибирской области уточнили, что к врачам после инцидента обратились пять человек, детей среди них нет. У двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у трех человек поднялось артериальное давление.Как сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко, на месте работают спасатели.Транспортная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
https://ria.ru/20230910/samolet-1895341241.html
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происшествия, новосибирская область, россия, убинский район, виталий хоценко, сочи, омская область, омск, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Убинский район, Виталий Хоценко, Сочи, Омская область, Омск, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
В Новосибирской области пассажирский самолет совершил вынужденную посадку
Самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" сел в поле в 180 км от Новосибирска
НОВОСИБИРСК, 12 сен — РИА Новости. Пассажирский самолет, следовавший рейсом Сочи — Омск, совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"В Убинском районе
сел пассажирский самолет в поле. <...> Информация уточняется", — рассказал собеседник агентства.
Позднее стало известно, что борт принадлежит "Уральским авиалиниям".
Как заявили в Росавиации, борт совершил посадку на подобранную с воздуха площадку вблизи населенного пункта Каменка, который находится примерно в около 180 километрах от Новосибирска.
По данным ГУМЧС по Новосибирской области, на борту находились 170 человек, включая 159 пассажиров, среди которых 23 ребенка.
«
"Все из них эвакуировались. <...> Разрушений воздушного судна, строений и сооружений на земле нет", — добавили в ведомстве.
В Минздраве Новосибирской области уточнили, что к врачам после инцидента обратились пять человек, детей среди них нет. У двоих предварительный диагноз "ушиб", еще у трех человек поднялось артериальное давление.
Как сообщил губернатор Омской области
Виталий Хоценко, на месте работают спасатели.
Транспортная прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации.
Самолет S7 повредил шасси при посадке в аэропорту Новосибирска