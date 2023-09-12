https://ria.ru/20230912/rupii-1895707250.html
В МИД заявили, что расчет в рупиях продолжится
В МИД заявили, что расчет в рупиях продолжится - РИА Новости, 12.09.2023
В МИД заявили, что расчет в рупиях продолжится
Вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит, заявил замглавы МИД РФ Андрей... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:14
2023-09-12T03:14
2023-09-12T03:14
экономика
индия
россия
владивосток
андрей руденко
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Вопрос об отказе от расчетов в рупиях с Индией из-за проблемы с "зависшими" на счетах российских компаний деньгами не стоит, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Вопрос обсуждался в общем плане. Индийские партнеры сказали, что они понимают серьезность этой проблемы и будут предлагать нам различные варианты", - сказал Руденко журналистам на полях ВЭФ-2023. "В таком разрезе вопрос не стоял, мы намереваемся (расчеты в рупиях - ред.) и дальше активнее использовать", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от использования рупий в расчетах с Индией. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, индия, россия, владивосток, андрей руденко, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Индия, Россия, Владивосток, Андрей Руденко, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В МИД заявили, что расчет в рупиях продолжится
МИД: вопрос об отказе от расчетов в рупиях не стоит