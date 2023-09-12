https://ria.ru/20230912/rossiya-1895854307.html

Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами

Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами - РИА Новости, 12.09.2023

Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами

Журналист Антон Красовский опубликовал в Telegram-канале фото записки с угрозами, прикрепленной к входной двери его квартиры. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:13

2023-09-12T15:13

2023-09-12T15:41

дарья дугина

александр дугин

антон красовский

фсб

происшествия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Журналист Антон Красовский опубликовал в Telegram-канале фото записки с угрозами, прикрепленной к входной двери его квартиры."Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке снаружи висит пакет. В нем две коробки и вот такое послание", — написал он.На фотографии изображена Дарья Дугина, которую убили по заказу украинских спецслужб. Журналист добавил, что коробки уже отправили в ФСБ, а записи с камер наблюдения уже изучают.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20230820/dugina-1891146842.html

одинцовский район

московская область (подмосковье)

украина

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дарья дугина, александр дугин, антон красовский, фсб, происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина