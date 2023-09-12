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Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами - РИА Новости, 12.09.2023
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15:13 12.09.2023 (обновлено: 15:41 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895854307.html
Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами
Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами - РИА Новости, 12.09.2023
Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами
Журналист Антон Красовский опубликовал в Telegram-канале фото записки с угрозами, прикрепленной к входной двери его квартиры. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:13
2023-09-12T15:41
дарья дугина
александр дугин
антон красовский
фсб
происшествия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Журналист Антон Красовский опубликовал в Telegram-канале фото записки с угрозами, прикрепленной к входной двери его квартиры."Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке снаружи висит пакет. В нем две коробки и вот такое послание", — написал он.На фотографии изображена Дарья Дугина, которую убили по заказу украинских спецслужб. Журналист добавил, что коробки уже отправили в ФСБ, а записи с камер наблюдения уже изучают.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230820/dugina-1891146842.html
одинцовский район
московская область (подмосковье)
украина
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дарья дугина, александр дугин, антон красовский, фсб, происшествия, одинцовский район, московская область (подмосковье), украина
Дарья Дугина, Александр Дугин, Антон Красовский, ФСБ, Происшествия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Украина
Журналисту Красовскому прислали письмо с угрозами

Журналист Красовский сообщил о письме с угрозами у его квартиры

Фотография, опубликованная в телеграм-канале Антона Красовского
Фотография, опубликованная в телеграм-канале Антона Красовского
Фотография, опубликованная в телеграм-канале Антона Красовского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Журналист Антон Красовский опубликовал в Telegram-канале фото записки с угрозами, прикрепленной к входной двери его квартиры.
«
"Сейчас открыли дверь квартиры, а на ручке снаружи висит пакет. В нем две коробки и вот такое послание", — написал он.
На фотографии изображена Дарья Дугина, которую убили по заказу украинских спецслужб. Журналист добавил, что коробки уже отправили в ФСБ, а записи с камер наблюдения уже изучают.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
В Париже прошла акция в память о Дарье Дугиной
20 августа, 18:39
 
Дарья ДугинаАлександр ДугинАнтон КрасовскийФСБПроисшествияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Украина
 
 
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