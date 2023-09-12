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Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 12.09.2023 (обновлено: 13:25 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895808981.html
Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой
Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой - РИА Новости, 12.09.2023
Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой
Парламентарии поддержат предложение президента России установить в календаре День воссоединения новых регионов с РФ, это абсолютно верное, справедливое решение, РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:45
2023-09-12T13:25
специальная военная операция на украине
россия
политика
валентина матвиенко
владимир путин
госдума рф
совет федерации рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Парламентарии поддержат предложение президента России установить в календаре День воссоединения новых регионов с РФ, это абсолютно верное, справедливое решение, заявила в своем телеграм-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Ранее во вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Уверена, сегодняшнее предложение президента учредить в календаре День воссоединения новых регионов с Россией – абсолютно верное, справедливое решение. Акт общенациональной благодарности", - написала сенатор. Она отметила, что у нее нет сомнения, что "федеральные законодатели, в том числе сенаторы, поддержат эту инициативу главы государства".
https://ria.ru/20230829/newsweek-1892868299.html
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россия, политика, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой

Матвиенко: парламентарии поддержат идею сделать 30 сентября памятной датой

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Парламентарии поддержат предложение президента России установить в календаре День воссоединения новых регионов с РФ, это абсолютно верное, справедливое решение, заявила в своем телеграм-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Ранее во вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
"Уверена, сегодняшнее предложение президента учредить в календаре День воссоединения новых регионов с Россией – абсолютно верное, справедливое решение. Акт общенациональной благодарности", - написала сенатор. Она отметила, что у нее нет сомнения, что "федеральные законодатели, в том числе сенаторы, поддержат эту инициативу главы государства".
Журнала Newsweek - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Newsweek изменил название статьи о новых регионах России
29 августа, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияПолитикаВалентина МатвиенкоВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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