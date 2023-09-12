https://ria.ru/20230912/rossiya-1895808981.html

Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой

Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой - РИА Новости, 12.09.2023

Матвиенко пообещала поддержку идее сделать 30 сентября памятной датой

Парламентарии поддержат предложение президента России установить в календаре День воссоединения новых регионов с РФ, это абсолютно верное, справедливое решение, РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:45

2023-09-12T12:45

2023-09-12T13:25

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совет федерации рф

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Парламентарии поддержат предложение президента России установить в календаре День воссоединения новых регионов с РФ, это абсолютно верное, справедливое решение, заявила в своем телеграм-канале спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Ранее во вторник президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией."Уверена, сегодняшнее предложение президента учредить в календаре День воссоединения новых регионов с Россией – абсолютно верное, справедливое решение. Акт общенациональной благодарности", - написала сенатор. Она отметила, что у нее нет сомнения, что "федеральные законодатели, в том числе сенаторы, поддержат эту инициативу главы государства".

https://ria.ru/20230829/newsweek-1892868299.html

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Кирилл Волков

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