https://ria.ru/20230912/rossiya-1895795138.html
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин
Россия должна быть самодостаточной, но это не значит быть в изоляции, нужно развивать страну и делать ее еще более сильной, сохранив душу России, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:02
2023-09-12T12:02
2023-09-12T12:08
политика
россия
владимир путин
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895777027_0:234:3224:2048_1920x0_80_0_0_8bfcd57f9b33990d5ca85d99c086e050.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной, но это не значит быть в изоляции, нужно развивать страну и делать ее еще более сильной, сохранив душу России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это все должно воплотиться в том, что страна наша, в том числе и в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения ... будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ."Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России. Нашего многонационального и многоконфессионального народа", - добавил Путин.По его словам, эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, реальным производством будет той базой, на которой страна "будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития". "Так оно и будет", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895777027_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b4637538cc0a2f8b17a7bee88497fd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, вэф-2023
Политика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин
Путин: РФ должна быть самодостаточной, надо развивать страну и делать ее сильнее
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной, но это не значит быть в изоляции, нужно развивать страну и делать ее еще более сильной, сохранив душу России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Это все должно воплотиться в том, что страна наша, в том числе и в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения ... будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.
"Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России. Нашего многонационального и многоконфессионального народа", - добавил Путин.
По его словам, эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, реальным производством будет той базой, на которой страна "будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития". "Так оно и будет", - добавил Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.