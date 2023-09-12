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Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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12:02 12.09.2023 (обновлено: 12:08 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895795138.html
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин
Россия должна быть самодостаточной, но это не значит быть в изоляции, нужно развивать страну и делать ее еще более сильной, сохранив душу России, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:02
2023-09-12T12:08
политика
россия
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной, но это не значит быть в изоляции, нужно развивать страну и делать ее еще более сильной, сохранив душу России, заявил президент РФ Владимир Путин."Это все должно воплотиться в том, что страна наша, в том числе и в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения ... будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ."Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России. Нашего многонационального и многоконфессионального народа", - добавил Путин.По его словам, эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, реальным производством будет той базой, на которой страна "будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития". "Так оно и будет", - добавил Путин.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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политика, россия, владимир путин, вэф-2023
Политика, Россия, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Россия должна быть самодостаточной, заявил Путин

Путин: РФ должна быть самодостаточной, надо развивать страну и делать ее сильнее

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия должна быть самодостаточной, но это не значит быть в изоляции, нужно развивать страну и делать ее еще более сильной, сохранив душу России, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Это все должно воплотиться в том, что страна наша, в том числе и в сфере безопасности и обороны, должна быть самодостаточной. Но это не значит изоляции страны. Это значит, что мы в сотрудничестве с нашими партнерами и друзьями, в интеграции с подавляющим большинством стран, которые представляют большинство населения ... будем развивать свою собственную страну и делать ее еще более сильной", - сказал он на пленарной сессии ВЭФ.
"Но при этом мы обязательно должны сохранить душу России. Нашего многонационального и многоконфессионального народа", - добавил Путин.
По его словам, эта гуманитарная составляющая вместе с наукой, образованием, реальным производством будет той базой, на которой страна "будет двигаться вперед, ощущая и понимая себя как суверенное, в полном смысле независимое государство, имеющее перспективы развития". "Так оно и будет", - добавил Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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