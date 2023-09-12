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Усилия многонационального народа обеспечили будущее России, уверен Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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12:00 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895794301.html
Усилия многонационального народа обеспечили будущее России, уверен Путин
Усилия многонационального народа обеспечили будущее России, уверен Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Усилия многонационального народа обеспечили будущее России, уверен Путин
Будущее России обеспечено усилиями многонационального народа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:00
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владимир путин
россия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Будущее России обеспечено усилиями многонационального народа, заявил президент РФ Владимир Путин. "Россия не только имеет такое надежное, хорошее будущее, но оно обеспечено (будущее) усилиями всего нашего многонационального народа", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РИА Новости
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владимир путин, россия, вэф-2023
Владимир Путин, Россия, ВЭФ-2023
Усилия многонационального народа обеспечили будущее России, уверен Путин

Путин: усилия многонационального народа России обеспечили будущее страны

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТрансляция выступления Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
Трансляция выступления Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Трансляция выступления Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Будущее России обеспечено усилиями многонационального народа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не только имеет такое надежное, хорошее будущее, но оно обеспечено (будущее) усилиями всего нашего многонационального народа", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL
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1 из 20
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества - модераторами сессий Восточного экономического форума

Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.

© РИА Новости / POOL
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2 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

Президент РФ Владимир Путин и заместитель Премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин во время встречи на полях VIII Восточного экономического форума

Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.

Морская логистика: как вырасти в разы

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Для участников и гостей форума организовали культурную программу.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Для участников и гостей форума организовали культурную программу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Продолжают работу стенды.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова у стенда Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Продолжают работу стенды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль на стенде РИА Новости

Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".

ВЭФ-2023. Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья

Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.

Статс-секретарь - заместитель министра МЧС Алексей Серко у стенда Роспотребнадзора на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.

Вид из кампуса ДВФУ, где проходит Восточный экономический форум во Владивостоке

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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15 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Форум проходит в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке на стенде Почта России

Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Вильф
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

На ВЭФ прошла пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 20

Он также провел встречу с представителями бизнеса, экспертного сообщества — модераторами сессий форума.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 20

Глава государства пообщался и с иностранными гостями, среди которых заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 20

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все более насыщенной.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Главная тема форума в 2023 году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 20

Свыше 60 мероприятий состоятся в рамках основной деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 20

Проходят деловые встречи в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

Для участников и гостей форума организовали культурную программу.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 20

Продолжают работу стенды.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 20

На ВЭФ ждут около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 20

Среди зарубежных гостей — бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 20

Состоялась сессия "Единая дальневосточная авиакомпания. Расправляем крылья".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 20

Статс-секретарь — заместитель министра МЧС Алексей Серко на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 20

ВЭФ проходит на территории кампуса ДВФУ с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 20

Всем его участникам необходимо было сдать ПЦР-тест на COVID-19.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
15 из 20

Форум проходит в восьмой раз.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 20

На нем традиционно обсуждаются важные вопросы российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Стенд "Почты России" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20

Особое место занимают дискуссии по вопросам экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Владимир ПутинРоссияВЭФ-2023
 
 
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