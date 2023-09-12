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Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов
Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов
Президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:56
2023-09-12T10:56
2023-09-12T11:20
общество
владимир путин
россия
мигранты
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов."Очень важно, чтобы не было раздражителя какого-то со стороны этого миграционного притока, а это самое главное, прежде всего, конечно, должны думать об интересах граждан Российской Федерации" , - сказал Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.Президент отметил, что если уж необходим приток мигрантов, то нужно выбирать тех, кто нужен для развития экономики страны.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, мигранты, вэф-2023
Общество, Владимир Путин, Россия, Мигранты, ВЭФ-2023
Путин заявил, что интересы россиян превыше притока мигрантов
Путин: интересы россиян превыше притока мигрантов