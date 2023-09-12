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Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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10:11 12.09.2023 (обновлено: 10:33 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895756490.html
Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин
Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин
Россия никогда не была колонизатором, сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а страны, которые соперничают с РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:11
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россия
владимир путин
в мире
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия никогда не была колонизатором, сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а страны, которые соперничают с РФ, проводили совершенно иную политику, заявил президент РФ Владимир Путин."В чем главное, в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде, наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а те страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно иную политику. Когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, с Советский Союзом и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.Путин также добавил, что сегодня необходимо это учитывать и иметь ввиду.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, владимир путин, в мире, вэф-2023
Россия, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2023
Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин

Путин: Россия никогда не была колонизатором, оказывая помощь другим странам

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2023. Пленарное заседание
ВЭФ-2023. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2023. Пленарное заседание
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия никогда не была колонизатором, сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а страны, которые соперничают с РФ, проводили совершенно иную политику, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В чем главное, в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде, наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а те страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно иную политику. Когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, с Советский Союзом и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.
Путин также добавил, что сегодня необходимо это учитывать и иметь ввиду.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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