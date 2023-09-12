https://ria.ru/20230912/rossiya-1895756490.html

Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин

Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Россия никогда не была колонизатором, заявил Путин

Россия никогда не была колонизатором, сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а страны, которые соперничают с РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:11

2023-09-12T10:11

2023-09-12T10:33

россия

владимир путин

в мире

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Россия никогда не была колонизатором, сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а страны, которые соперничают с РФ, проводили совершенно иную политику, заявил президент РФ Владимир Путин."В чем главное, в том, что мы не были никогда колонизаторами нигде, наше сотрудничество всегда строилось на равноправной основе или с желанием помочь и поддержать, а те страны, которые с нами пытаются соперничать, в том числе и сейчас, они как раз проводили совершенно иную политику. Когда люди сопоставляют, что происходило в прежние времена в сотрудничестве с Россией, с Советский Союзом и с другими странами, конечно, все в пользу России складывается", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.Путин также добавил, что сегодня необходимо это учитывать и иметь ввиду.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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россия, владимир путин, в мире, вэф-2023