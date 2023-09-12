https://ria.ru/20230912/rossiya-1895744527.html

Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами

Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами - РИА Новости, 12.09.2023

Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату в честь воссоединения новых регионов с Россией, следует из... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:32

2023-09-12T09:32

2023-09-12T10:00

общество

россия

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату в честь воссоединения новых регионов с Россией, следует из документа, размещенного в думской электронной базе."Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в законопроекте.Как отмечается в пояснительной записке, принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, запорожская область, херсонская область