Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения России с новыми регионами
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Мы вместе" в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Люди на митинге-концерте "Мы вместе" в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату в честь воссоединения новых регионов с Россией, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
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"Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в законопроекте.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.