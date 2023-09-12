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Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами - РИА Новости, 12.09.2023
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09:32 12.09.2023 (обновлено: 10:00 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rossiya-1895744527.html
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами - РИА Новости, 12.09.2023
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами
Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату в честь воссоединения новых регионов с Россией, следует из... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:32
2023-09-12T10:00
общество
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату в честь воссоединения новых регионов с Россией, следует из документа, размещенного в думской электронной базе."Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в законопроекте.Как отмечается в пояснительной записке, принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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общество, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, запорожская область, херсонская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Запорожская область, Херсонская область
Путин предложил учредить День воссоединения России с новыми регионами

Путин предложил Госдуме учредить День воссоединения России с новыми регионами

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛюди на митинге-концерте "Мы вместе" в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
Люди на митинге-концерте Мы вместе в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Люди на митинге-концерте "Мы вместе" в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается установить памятную дату в честь воссоединения новых регионов с Россией, следует из документа, размещенного в думской электронной базе.
«
"Тридцатое сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)", — говорится в законопроекте.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие в состав России новых регионов основано на исторической общности проживающих на их территории народов, оно стало результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять экономическое, социальное и культурное развитие.
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.
С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
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