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Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
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05:36 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/rosrybolovstvo-1895715551.html
Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году
Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023
Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году
Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил глава... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:36
2023-09-12T05:36
экономика
россия
дальний восток
ближний восток
илья шестаков
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил глава ведомства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале июня говорил, что объем добычи водных биоресурсов в России по итогам 2023 года составит 5 миллионов тонн. "Больше будет, ненамного, но за 5 миллионов уйдет вылов. Прогноз пока, аккуратно скажем, наверно, 5 миллионов 80 тысяч будет", - сообщил Шестаков. Добыча водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн. По данным ведомства, к 5 сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысяч тонн – это на 15% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года и почти в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Прогнозный объем вылова – более 512 тысяч тонн – уже существенно превышен. Глава Росрыболовства также сообщил, что экспорт рыбы из РФ в 2023 году останется на уровне прошлого года, но при этом больший объем будет поставлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а поставки в недружественные страны сократятся.
https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html
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дальний восток
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экономика, россия, дальний восток, ближний восток, илья шестаков, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Ближний Восток, Илья Шестаков, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году

Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году до 5,08 млн тонн

© РИА Новости / Андрей Шапран | Перейти в медиабанкПорт Южно-Курильска на острове Кунашир
Порт Южно-Курильска на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил глава ведомства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале июня говорил, что объем добычи водных биоресурсов в России по итогам 2023 года составит 5 миллионов тонн.
Добыча рыбы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В России проверили пробы рыбы, добытой после сброса воды с "Фукусимы"
31 августа, 10:45
"Больше будет, ненамного, но за 5 миллионов уйдет вылов. Прогноз пока, аккуратно скажем, наверно, 5 миллионов 80 тысяч будет", - сообщил Шестаков. Добыча водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн.
По данным ведомства, к 5 сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысяч тонн – это на 15% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года и почти в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Прогнозный объем вылова – более 512 тысяч тонн – уже существенно превышен.
Глава Росрыболовства также сообщил, что экспорт рыбы из РФ в 2023 году останется на уровне прошлого года, но при этом больший объем будет поставлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а поставки в недружественные страны сократятся.
Рыба - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Вчера, 15:32
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокБлижний ВостокИлья ШестаковДмитрий ПатрушевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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