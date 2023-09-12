https://ria.ru/20230912/rosrybolovstvo-1895715551.html

Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году

Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году - РИА Новости, 12.09.2023

Росрыболовство повысило прогноз вылова рыбы в 2023 году

Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил глава... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:36

2023-09-12T05:36

2023-09-12T05:36

экономика

россия

дальний восток

ближний восток

илья шестаков

дмитрий патрушев

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил глава ведомства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в начале июня говорил, что объем добычи водных биоресурсов в России по итогам 2023 года составит 5 миллионов тонн. "Больше будет, ненамного, но за 5 миллионов уйдет вылов. Прогноз пока, аккуратно скажем, наверно, 5 миллионов 80 тысяч будет", - сообщил Шестаков. Добыча водных биоресурсов в 2022 году составила 4,9 миллиона тонн. По данным ведомства, к 5 сентября текущего года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 572 тысяч тонн – это на 15% выше уровня аналогичного нечетного 2021 года и почти в 2,5 раза больше прошлогоднего показателя. Прогнозный объем вылова – более 512 тысяч тонн – уже существенно превышен. Глава Росрыболовства также сообщил, что экспорт рыбы из РФ в 2023 году останется на уровне прошлого года, но при этом больший объем будет поставлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а поставки в недружественные страны сократятся.

https://ria.ru/20230831/ryba-1893335354.html

https://ria.ru/20230911/ryba-1895602007.html

россия

дальний восток

ближний восток

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экономика, россия, дальний восток, ближний восток, илья шестаков, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)