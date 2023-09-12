https://ria.ru/20230912/rosatom-1895710438.html

"Росатом" может договориться о строительстве в Якутии нового атомного блока

"Росатом" может договориться о строительстве в Якутии нового атомного блока - РИА Новости, 12.09.2023

"Росатом" может договориться о строительстве в Якутии нового атомного блока

"Росатом" может в течение нескольких недель договориться о строительстве в Якутии второго атомного энергоблока малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н, РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T04:13

2023-09-12T04:13

2023-09-12T04:25

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вэф-2023

экономика

владивосток

алексей лихачев

дальневосточный федеральный университет

русатом оверсиз

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. "Росатом" может в течение нескольких недель договориться о строительстве в Якутии второго атомного энергоблока малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Росатом" будет строить в поселке Усть-Куйга в Якутии атомную станцию малой мощности с реакторной установкой РИТМ-200Н мощность 55 МВт. Строительство АСММ обеспечит электроэнергией освоение золоторудного месторождения "Кючус", месторождений Куларского золотоносного района, месторождения олова "ручей Тирехтях" и Депутатского оловорудного месторождения, а также развитие других месторождений горнопромышленного кластера в Северной Якутии."Мы выходим с "Селигдаром" на договоренности, которые нам позволят эту мощность удвоить... Фундамент и строительный городок, который мы сейчас запустили, ориентирован на один блок. Думаю, что в течение нескольких недель выйдем на договоренности о дополнении его", - сказал Лихачев на сессии "Передовые российские технологии для обеспечения технологического суверенитета и развития Дальнего Востока" Восточного экономического форума.О возможности удвоения мощности будущей АСММ для Якутии сообщила в апреле нынешнего года компания "Росатома" "Русатом Оверсиз", отвечающая за реализацию этого проекта.С учетом значительных перспектив дальнейшего роста экономики арктических районов Якутии и увеличения объемов потребления электроэнергии правительство республики обратилось в "Росатом" с предложением рассмотреть возможность увеличения мощности Якутской АСММ с 55 до 110 МВт, отмечал "Русатом Оверсиз". Сообщалось, что "Росатом" готов предложить оптимальное технологическое решение, которое позволит обеспечить надежным и экологичным источником генерации новые производства, объекты инженерной и социальной инфраструктуры.ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", вэф-2023, экономика, владивосток, алексей лихачев, дальневосточный федеральный университет, русатом оверсиз