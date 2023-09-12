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Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий - РИА Новости, 12.09.2023
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03:34 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/riski-1895708253.html
Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий
Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий - РИА Новости, 12.09.2023
Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий
Развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций на уровне частных лабораторий, рисков, в том числе от таких "гаражных" генетических... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T03:34
2023-09-12T03:34
общество
владивосток
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций на уровне частных лабораторий, рисков, в том числе от таких "гаражных" генетических технологий, много, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Развитие науки, развитие технологий позволяет сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин, достаточно долгоживущий, - "гаражная генетика", "гаражные генетические технологии", когда уровень приборного оборудования, доступность его и уровень знаний позволяет делать это, что называется, в гараже. Рисков очень много",- сказала Попова на сессии ВЭФ "Суверенитет в области биологической безопасности". Она отметила, что пандемия коронавируса, которая на сегодняшний день уходит, многому научила. Все уроки из нее должны быть максимально извлечены, пояснила Попова. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
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общество, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет
Общество, Владивосток, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Дальневосточный федеральный университет
Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий

Попова предупредила о рисках, которые несут "гаражные" генетические технологии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова на стенде РИА Новости на Восточном экономическом форуме
Глава Роспотребнадзора Анна Попова на стенде РИА Новости на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на стенде РИА Новости на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций на уровне частных лабораторий, рисков, в том числе от таких "гаражных" генетических технологий, много, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Развитие науки, развитие технологий позволяет сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин, достаточно долгоживущий, - "гаражная генетика", "гаражные генетические технологии", когда уровень приборного оборудования, доступность его и уровень знаний позволяет делать это, что называется, в гараже. Рисков очень много",- сказала Попова на сессии ВЭФ "Суверенитет в области биологической безопасности".
Она отметила, что пандемия коронавируса, которая на сегодняшний день уходит, многому научила. Все уроки из нее должны быть максимально извлечены, пояснила Попова.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День второй
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

Участницы Восточного экономического форума во Владивостоке

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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1 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проводится уже в восьмой раз.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проводится уже в восьмой раз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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2 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

Участники на стенде ВЭБ.РФ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Стенд РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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4 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

Панельная дискуссия Китайский бизнес в России: перспективы дальнейшего роста

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

Стенд авиакомпании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

Стенд Минприроды России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 22
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

Руслан Давыдов временно исполняющим обязанности главы Федеральной таможенной службы

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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12 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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13 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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14 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

ВЭФ-2023. Панельная дискуссия Евразийский агроэкспресс: новые возможности для торговли в АТР

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 22
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

Подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта РФ и АО РЭЦ

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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18 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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19 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

Стенд инвестиционной компании Интеррос на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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20 из 22
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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21 из 22
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Оно состоится 12 сентября.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Оно состоится 12 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
22 из 22

В понедельник стартует основная часть деловой программы ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 22

Форум проводится уже в восьмой раз.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
2 из 22

Ожидается, что в мероприятии примут участие около семи тысяч человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 22

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
4 из 22

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 22

В рамках деловой программы ВЭФ пройдут более 60 мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 22

Ее сессии разделены на шесть тематических блоков.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 22

Участники уделят внимание актуальным вопросам российской и глобальной повестки.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 22

Отдельное место в деловой программе займут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 22

Форум стал ключевой площадкой для всестороннего обсуждения вопросов экономического, инфраструктурного и социокультурного развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 22

Среди основных тем — развитие международного сотрудничества в новых условиях, вопросы технологической модернизации, преобразования логистических цепочек на фоне все более активного использования Северного морского пути.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 22

Врио главы ФТС России Руслан Давыдов на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
12 из 22

В рамках международной повестки запланировано проведение бизнес-диалогов с представителями Индии, Китая, Лаоса, Монголии, АСЕАН, а также встреча ЕАЭС — БРИКС.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
13 из 22

Одной из ключевых задач ВЭФ в 2023 году станет подведение итогов десятилетнего развития Дальнего Востока.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
14 из 22

Состоится более 400 выступлений спикеров, посвященных проблематике изменений, происходящих в мире, оценкам текущего положения дел в мировой экономике и промышленности, разработке новых логистических цепочек и промежуточным итогам комплексной работы по модернизации региона.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 22

Состоялась панельная дискуссия "Евразийский агроэкспресс": новые возможности для торговли в АТР".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
16 из 22

Подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и АО "РЭЦ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
17 из 22

Форум проходит под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
18 из 22

Площадкой проведения стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
19 из 22

Стенд инвестиционной компании "Интеррос" на ВЭФ.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
20 из 22

Ключевым мероприятием форума по традиции станет пленарное заседание.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
21 из 22

Оно состоится 12 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
22 из 22
 
ОбществоВладивостокАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Дальневосточный федеральный университет
 
 
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