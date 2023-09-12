https://ria.ru/20230912/riski-1895708253.html

Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий

Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий - РИА Новости, 12.09.2023

Попова предупредила о рисках "гаражных" генетических технологий

Развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций на уровне частных лабораторий, рисков, в том числе от таких "гаражных" генетических... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:34

2023-09-12T03:34

2023-09-12T03:34

общество

владивосток

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Развитие технологий позволяет конструировать новые возбудители инфекций на уровне частных лабораторий, рисков, в том числе от таких "гаражных" генетических технологий, много, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Развитие науки, развитие технологий позволяет сегодня конструировать новые возбудители на уровне каких-то частных лабораторий, даже есть термин, достаточно долгоживущий, - "гаражная генетика", "гаражные генетические технологии", когда уровень приборного оборудования, доступность его и уровень знаний позволяет делать это, что называется, в гараже. Рисков очень много",- сказала Попова на сессии ВЭФ "Суверенитет в области биологической безопасности". Она отметила, что пандемия коронавируса, которая на сегодняшний день уходит, многому научила. Все уроки из нее должны быть максимально извлечены, пояснила Попова. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

владивосток

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общество, владивосток, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дальневосточный федеральный университет