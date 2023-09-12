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Конкурс педагогов допобразования сформирует кадровый резерв для страны

Конкурс педагогов допобразования сформирует кадровый резерв для страны - РИА Новости, 12.09.2023

Конкурс педагогов допобразования сформирует кадровый резерв для страны

В Год педагога и наставника самый масштабный и старейший профессиональный конкурс среди работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям" отметит свое РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:12

2023-09-12T13:12

2023-09-12T13:12

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Год педагога и наставника самый масштабный и старейший профессиональный конкурс среди работников дополнительного образования "Сердце отдаю детям" отметит свое 25-летие, сообщили в Минпросвещения России.В федеральном заочном этапе конкурса в 2023 году приняли участие 525 человек из 77 регионов Российской Федерации. По его итогам финалистами стали 90 конкурсантов из 40 регионов страны. Финал пройдет с 19 по 22 сентября в Санкт-Петербурге, он даст старт серии всех профессиональных педагогических конкурсов.Организаторами конкурса выступают Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования, оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий."В Год педагога и наставника наша традиционная линейка профессиональных конкурсов, которая вовлекает подавляющее большинство учителей страны, пройдет еще масштабнее и обширнее. На стартовых этапах конкурсных испытаний, на региональном и муниципальном уровнях мы создавали условия, чтобы каждый педагог, который горит желанием раскрыть свое мастерство и найти таких же коллег-единомышленников, радеющих об учительстве и наставничестве, смог принять участие и был максимально заинтересован. Впереди финалы, в том числе и финал конкурса "Сердце отдаю детям", лучшие педагогические практики со всей страны и выступления людей, которыми по праву должна гордиться вся страна", – отметил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Жюри будет оценивать участников в 9 номинациях: техническая, художественная, естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная направленности, "Работа с детьми с ОВЗ и инвалидностью", "Профессиональный дебют в дополнительном образовании", а также "Наставник-педагог в дополнительном образовании".Для финалистов состоятся открытый мастер-класс "Новые формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании" и конкурс импровизации "Сетевая интеграция в дополнительном образовании".Победитель Всероссийского конкурса "Сердце отдаю детям" в 2023 году получит единовременное денежное поощрение от Правительства Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей, а также выплату в размере 100 тысяч рублей от Общероссийского Профсоюза образования.Проведение конкурса "Сердце отдаю детям" способствует формированию кадрового резерва, который поможет как федеральным, так и региональным органам управления образованием опираться на лучшие кадры и лучшие педагогические практики.Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям" – главный педагогический конкурс системы дополнительного образования детей.Организаторы конкурса – Министерство просвещения Российской Федерации и Общероссийский Профсоюз образования. Оператор конкурса – Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий.Конкурс включает два этапа. Первый федеральный этап проводится в два тура в заочном формате. Второй федеральный финальный (очный) этап также включает два тура и проходит на родине победителя прошлого года.Абсолютным победителем конкурса "Сердце отдаю детям – 2022" стала Елена Стальмак из Санкт-Петербурга.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов, сн_образование, социальный навигатор