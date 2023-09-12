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Аэрофлот начинает регулярные рейсы на Маврикий
Аэрофлот начинает регулярные рейсы на Маврикий - РИА Новости, 12.09.2023
Аэрофлот начинает регулярные рейсы на Маврикий
Аэрофлот впервые в своей новейшей истории начинает регулярные рейсы на остров Маврикий. Полёты из аэропорта Шереметьево будут выполняться с 23 декабря два раза... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:35
2023-09-12T13:35
2023-09-12T13:35
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МОСКВА, 12 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот впервые в своей новейшей истории начинает регулярные рейсы на остров Маврикий. Полёты из аэропорта Шереметьево будут выполняться с 23 декабря два раза в неделю, по средам и субботам, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Продажа билетов открыта.Ранее авиасообщение России с островным государством открывалось в середине 90-х годов на самолётах Ил-62М. Тогда Аэрофлот был первым и единственным иностранным авиаперевозчиком, получившим разрешение правительства Маврикия выполнять регулярные рейсы на остров.Сегодня к услугам российских туристов, посещающих Маврикий, обширная отельная инфраструктура и великолепные пляжи с коралловыми рифами, омываемые водами Индийского океана. Местная природа славится уникальной флорой и фауной, а благодаря мягкому тропическому климату отдыхать здесь можно круглый год. Высокий сезон на Маврикии длится с ноября по май.С актуальным расписанием полётов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сате и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 12 сен - Пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот впервые в своей новейшей истории начинает регулярные рейсы на остров Маврикий. Полёты из аэропорта Шереметьево будут выполняться с 23 декабря два раза в неделю, по средам и субботам, на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777. Продажа билетов открыта.
Ранее авиасообщение России с островным государством открывалось в середине 90-х годов на самолётах Ил-62М. Тогда Аэрофлот был первым и единственным иностранным авиаперевозчиком, получившим разрешение правительства Маврикия выполнять регулярные рейсы на остров.
Сегодня к услугам российских туристов, посещающих Маврикий, обширная отельная инфраструктура и великолепные пляжи с коралловыми рифами, омываемые водами Индийского океана. Местная природа славится уникальной флорой и фауной, а благодаря мягкому тропическому климату отдыхать здесь можно круглый год. Высокий сезон на Маврикии длится с ноября по май.
С актуальным расписанием полётов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сате и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования, в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.