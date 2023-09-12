https://ria.ru/20230912/rets-1895840997.html

РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей

РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей - РИА Новости, 12.09.2023

РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей

Индийский рынок является приоритетным для отечественного бизнеса, и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) уделяет отдельное внимание развитию... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:23

2023-09-12T14:23

2023-09-12T15:06

экономика

российский экспортный центр (рэц)

россия

вэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895840018_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_151d0837f09bb3673d3bc2953ea39167.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Индийский рынок является приоритетным для отечественного бизнеса, и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) уделяет отдельное внимание развитию двусторонних отношений с Индией. О том, как именно центр помогает индийским и российским компаниям найти друг друга, на Российско-Индийском круглом столе на ВЭФ рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко. "Индия входит в число наших ключевых партнеров, поэтому РЭЦ ведет системную и комплексную работу по налаживанию связей между российским и индийским бизнесом, в том числе через действующее в Мумбаи представительство РЭЦ. Обучение, поиск партнера, финансирование и страхование поставок и не только - очень большой спектр инструментов доступен нашим компаниям как для экспорта, так и для импорта", - сказал Прохоренко.Один из недавних примеров работы РЭЦ по расширению взаимодействия с Индией - подписание соглашения между РЭЦ и агентством Invest India на ПМЭФ-2023. Соглашение направлено на двустороннее продвижение российских и индийский товаров.Кроме того, РЭЦ организует бизнес-миссии в Индию и коллективные стенды под брендом Made in Russia на индийских выставках. Подобрать мероприятие можно на платформе "Мой экспорт".Для бизнеса также проводятся регулярные международные консультации, в ходе которых эксперты РЭЦ и партнеры помогают разобраться в вопросах взаимодействия с индийским бизнесом и продвижения на экспорт. Информацию об Индии и других приоритетных странах также можно найти в "Базе знаний" на сайте РЭЦ.Прохоренко добавил, что значительный вклад в реализацию потенциала сотрудничества России и Индии может внести электронная торговля. Уже сейчас на платформе "Мой экспорт" российские компании могут подобрать подходящий маркетплейс и найти покупателя в Индии.

https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вэф-2023