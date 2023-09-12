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РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей - РИА Новости, 12.09.2023
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14:23 12.09.2023 (обновлено: 15:06 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/rets-1895840997.html
РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей
РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей - РИА Новости, 12.09.2023
РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей
Индийский рынок является приоритетным для отечественного бизнеса, и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) уделяет отдельное внимание развитию... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T14:23
2023-09-12T15:06
экономика
российский экспортный центр (рэц)
россия
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Индийский рынок является приоритетным для отечественного бизнеса, и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) уделяет отдельное внимание развитию двусторонних отношений с Индией. О том, как именно центр помогает индийским и российским компаниям найти друг друга, на Российско-Индийском круглом столе на ВЭФ рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко. "Индия входит в число наших ключевых партнеров, поэтому РЭЦ ведет системную и комплексную работу по налаживанию связей между российским и индийским бизнесом, в том числе через действующее в Мумбаи представительство РЭЦ. Обучение, поиск партнера, финансирование и страхование поставок и не только - очень большой спектр инструментов доступен нашим компаниям как для экспорта, так и для импорта", - сказал Прохоренко.Один из недавних примеров работы РЭЦ по расширению взаимодействия с Индией - подписание соглашения между РЭЦ и агентством Invest India на ПМЭФ-2023. Соглашение направлено на двустороннее продвижение российских и индийский товаров.Кроме того, РЭЦ организует бизнес-миссии в Индию и коллективные стенды под брендом Made in Russia на индийских выставках. Подобрать мероприятие можно на платформе "Мой экспорт".Для бизнеса также проводятся регулярные международные консультации, в ходе которых эксперты РЭЦ и партнеры помогают разобраться в вопросах взаимодействия с индийским бизнесом и продвижения на экспорт. Информацию об Индии и других приоритетных странах также можно найти в "Базе знаний" на сайте РЭЦ.Прохоренко добавил, что значительный вклад в реализацию потенциала сотрудничества России и Индии может внести электронная торговля. Уже сейчас на платформе "Мой экспорт" российские компании могут подобрать подходящий маркетплейс и найти покупателя в Индии.
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экономика, российский экспортный центр (рэц), россия, вэф-2023
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, ВЭФ-2023

РЭЦ считает развитие отношений с Индией приоритетной задачей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГенеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев и заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Прохоренко во время Российско-Индийского круглого стола
Генеральный директор АО РЖД Логистика Дмитрий Мурев и заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Прохоренко во время Российско-Индийского круглого стола - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Генеральный директор АО "РЖД Логистика" Дмитрий Мурев и заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрий Прохоренко во время Российско-Индийского круглого стола
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Индийский рынок является приоритетным для отечественного бизнеса, и Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) уделяет отдельное внимание развитию двусторонних отношений с Индией. О том, как именно центр помогает индийским и российским компаниям найти друг друга, на Российско-Индийском круглом столе на ВЭФ рассказал директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко.
"Индия входит в число наших ключевых партнеров, поэтому РЭЦ ведет системную и комплексную работу по налаживанию связей между российским и индийским бизнесом, в том числе через действующее в Мумбаи представительство РЭЦ. Обучение, поиск партнера, финансирование и страхование поставок и не только - очень большой спектр инструментов доступен нашим компаниям как для экспорта, так и для импорта", - сказал Прохоренко.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках
11:21
Один из недавних примеров работы РЭЦ по расширению взаимодействия с Индией - подписание соглашения между РЭЦ и агентством Invest India на ПМЭФ-2023. Соглашение направлено на двустороннее продвижение российских и индийский товаров.
Кроме того, РЭЦ организует бизнес-миссии в Индию и коллективные стенды под брендом Made in Russia на индийских выставках. Подобрать мероприятие можно на платформе "Мой экспорт".
Для бизнеса также проводятся регулярные международные консультации, в ходе которых эксперты РЭЦ и партнеры помогают разобраться в вопросах взаимодействия с индийским бизнесом и продвижения на экспорт. Информацию об Индии и других приоритетных странах также можно найти в "Базе знаний" на сайте РЭЦ.
Прохоренко добавил, что значительный вклад в реализацию потенциала сотрудничества России и Индии может внести электронная торговля. Уже сейчас на платформе "Мой экспорт" российские компании могут подобрать подходящий маркетплейс и найти покупателя в Индии.
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)РоссияВЭФ-2023
 
 
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