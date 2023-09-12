https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках - РИА Новости, 12.09.2023

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках

Прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:21

2023-09-12T11:21

2023-09-12T11:21

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в рамках постановления правительства РФ №2316 начнется 13 сентября в 09.00 мск, соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Прием заявок продлится до 23.59 (мск) 10 октября 2023 года. Подать заявку можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении."Российский экспортный центр предлагает для бизнеса два варианта поддержки участия в зарубежных выставочных мероприятиях. Первый - на коллективном стенде под брендом "Сделано в России", который включает нашу поддержку в части аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и в поиске потенциальных партнеров. Второй подходит как раз для тех, кто хочет отправиться на выставку самостоятельно. Для таких компаний мы также предлагаем компенсацию части затрат по оплате аренды выставочной площади и регистрационного сбора, получить которую можно в конкурсном отборе", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Компенсировать можно до 700 тысяч рублей компаниям сегмента МСП и до 2 миллионов рублей компаниям, относящимся к крупному бизнесу. Компенсируются затраты на аренду выставочной площади, регистрационный сбор за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Поддержку можно получить до трех раз (по трем разным зарубежным мероприятиям) в течение одного календарного года. Компенсируются затраты на участие в мероприятиях, прошедших в 2022-2023 годах.Одним из основных условий для получения поддержки является превышение стоимостного объема экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, над суммой запрашиваемой поддержки, не менее чем в девять раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230911/logistika-1895539418.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)