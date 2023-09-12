https://ria.ru/20230912/rets-1895781808.html
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках - РИА Новости, 12.09.2023
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках
Прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:21
2023-09-12T11:21
2023-09-12T11:21
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_0:176:3072:1904_1920x0_80_0_0_372d02372958aa8d7b4e1ab8a4f40079.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в рамках постановления правительства РФ №2316 начнется 13 сентября в 09.00 мск, соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."Прием заявок продлится до 23.59 (мск) 10 октября 2023 года. Подать заявку можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении."Российский экспортный центр предлагает для бизнеса два варианта поддержки участия в зарубежных выставочных мероприятиях. Первый - на коллективном стенде под брендом "Сделано в России", который включает нашу поддержку в части аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и в поиске потенциальных партнеров. Второй подходит как раз для тех, кто хочет отправиться на выставку самостоятельно. Для таких компаний мы также предлагаем компенсацию части затрат по оплате аренды выставочной площади и регистрационного сбора, получить которую можно в конкурсном отборе", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.Компенсировать можно до 700 тысяч рублей компаниям сегмента МСП и до 2 миллионов рублей компаниям, относящимся к крупному бизнесу. Компенсируются затраты на аренду выставочной площади, регистрационный сбор за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Поддержку можно получить до трех раз (по трем разным зарубежным мероприятиям) в течение одного календарного года. Компенсируются затраты на участие в мероприятиях, прошедших в 2022-2023 годах.Одним из основных условий для получения поддержки является превышение стоимостного объема экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, над суммой запрашиваемой поддержки, не менее чем в девять раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на сайте РЭЦ.
https://ria.ru/20230911/logistika-1895539418.html
https://ria.ru/20230911/prodvizhenie-1895512811.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928774_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_b126126e4787f0cef780f7a4135e6c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Прием заявок от российских экспортеров на участие в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях, в рамках постановления правительства РФ №2316 начнется 13 сентября в 09.00 мск, соответствующее объявление размещено на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"Прием заявок продлится до 23.59 (мск) 10 октября 2023 года. Подать заявку можно на платформе "Мой экспорт", - говорится в сообщении.
Никишина: логистика определяет конкурентоспособность российского экспорта
"Российский экспортный центр предлагает для бизнеса два варианта поддержки участия в зарубежных выставочных мероприятиях. Первый - на коллективном стенде под брендом "Сделано в России", который включает нашу поддержку в части аренды площади, застройки стенда, доставки выставочных образцов и в поиске потенциальных партнеров. Второй подходит как раз для тех, кто хочет отправиться на выставку самостоятельно. Для таких компаний мы также предлагаем компенсацию части затрат по оплате аренды выставочной площади и регистрационного сбора, получить которую можно в конкурсном отборе", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Компенсировать можно до 700 тысяч рублей компаниям сегмента МСП и до 2 миллионов рублей компаниям, относящимся к крупному бизнесу. Компенсируются затраты на аренду выставочной площади, регистрационный сбор за участие в международном выставочно-ярмарочном мероприятии.
РЭЦ представил новый формат продвижения бренда "Сделано в России"
Поддержка экспортерам предоставляется по результатам конкурсного отбора заявок. Поддержку можно получить до трех раз (по трем разным зарубежным мероприятиям) в течение одного календарного года. Компенсируются затраты на участие в мероприятиях, прошедших в 2022-2023 годах.
Одним из основных условий для получения поддержки является превышение стоимостного объема экспортных контрактов, заключенных в период с даты начала мероприятия до даты подачи заявки, над суммой запрашиваемой поддержки, не менее чем в девять раз.
Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на сайте РЭЦ
.